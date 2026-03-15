Nashik Gudi Padwa : नाशिकमध्ये नववर्षाचे दिमाखदार स्वागत! १५ ते १९ मार्च दरम्यान गोदाकाठी सांस्कृतिक उत्सवाची रेलचेल

नाशिक: दरवर्षीप्रमाणे नाशिक महापालिका व नववर्ष स्वागत यात्रा समितीच्या वतीने गुढीपाडवा व मराठी नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी भारतीय संस्कृती दर्शन घडविणाऱ्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन १५ ते १९ मार्चदरम्यान गोदाघाटावरील गौरी पटांगणावर करण्यात आले आहे. .यानिमित्ताने सलग पाच दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील नागरिकांनी या सांस्कृतिक ठेवा असणाऱ्या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महापौर हिमगौरी आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, आयुक्त मनीषा खत्री व नववर्ष स्वागत समितीचे अध्यक्ष शिवाजी बोंदार्डे यांनी केले आहे..रविवारी (ता. १५) सायंकाळी साडेसहाला शहरातील सर्व ढोल पथकांचा सामूदायिक महावादनाच्या कार्यक्रमात होणार आहे. यात पंधराशेहून अधिक वादक सहभागी होणार आहेत. यंदा गुरू तेग बहादुर सिंग यांची ३५० वे स्मृती वर्ष असल्याने त्यांच्या स्मृतींना समर्पण हा कार्यक्रम असणार आहे. सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी साडेसहाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतातील विविध वाद्यांचे वादन, गायन, नृत्य शहरातील कलाकार सामुदायिकरित्या 'अंतर्नाद' कार्यक्रम सादर करतील. .यंदा 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताला दीडशे वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल हा कार्यक्रम देशभक्ती व समाजभान विषयाला समर्पित असणार आहे. मंगळवारी (ता. १७), सायंकाळी पाचला यंदा शहरातील महिला एकत्र येऊन सुमारे १५ हजार चौरस फुटाची रांगोळी साकारणार असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल संघाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पंच परिवर्तनाच्या विषयावर ही रांगोळी काढली जाणार आहे. बुधवारी बुधवारी (ता. १८) छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान दिनानिमित्त शास्त्र विद्या प्रदर्शन त्याचबरोबर त्याचे प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण होणार आहे..गुरुवारी स्वागत यात्रागुरुवारी (ता.१९) सकाळी सातला गुढीपाडव्याला मराठी नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पारंपारिक वेशभूषेत शोभायात्रा काढली जाणार आहे. यामध्ये लेझीम पथक, चित्ररथ, ढोल पथक व मर्दानी खेळांचे पथक सहभागी होणार आहे. यंदा गौरी पटांगण ते रोकडोबा मारूतीसमोर आयोजन करण्याचा संकल्प आहे.