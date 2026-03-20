Nashik Electronics Market : मोबाईल शोरूम्स अन् टीव्ही दुकाने 'हाऊसफुल्ल'; महागाईवर नाशिककरांच्या खरेदीचा उत्साह भारी!

नाशिक: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात कोट्यवधींची उलाढाल झाली. या वेळी नाशिककरांनी सहकुटुंब खरेदीचा आनंद घेतला. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर खास करून फ्रीज, एसी, कूलर खरेदीला ग्राहकांची पहिली पसंती मिळाली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे महागाईत वाढ झाली असताना साडेतीन मुहूर्तापेकी असलेल्या गुढीपाडव्याला नाशिककरांनी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु घरी नेल्या. .शहर व परिसरातील इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानांमध्ये सकाळ पासून खरेदीची लगबग पाहायला मिळाली. विशेष करुन मोठ्या आकारातील फ्रीजला अधिक मागणी होती. या व्यतिरिक्त एसी एक ते दीड टनांपासून पुढील एसी खरेदीकडेही ग्राहकांचा कल होता. तसेच कुलर, वॉशिंग मशिन्स्, मायक्रोओव्हनची देखील मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली..गेल्या काही दिवसांपासून बाजारातील चढ-उतार पाहता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात काहीशी संथगती होती. परंतु, पाडव्याच्या मुहूर्तावर ग्राहकांची पावले खरेदीसाठी दुकानेकडे वळली. खरेदीचा उत्साह पाहता दुकानदारांकडूनही ग्राहकांसाठी विविध ऑफर्स देण्यात आल्या. त्यामुळे नाशिककरांचा गुढीपाडवा गोड झाला. दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात दिवसभरात ५० ते ६० कोटींची उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे..टीव्हीलाही लाभली पसंतीनाशिककरांनी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले टीव्ही खरेदी केले. साधारणपणे ४२ इंचापासून पुढील मोठ्या आकारातील टीव्हीला अधिक मागणी होती. ग्राहकांचा कल विचारात घेऊन व्यावसायिकांनी टीव्हीसोबत आकर्षक भेटवस्तू व निरनिराळ्या ऑफर्स लागू केल्या. त्यामुळे ग्राहकांचीही फायदा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..मोबाईलचे शोरूम हाउसफुल्लगुढीपाडव्याचे औचित्य साधत नागरिकांनी मोबईल खरेदी केले. त्यामुळे शहरातील मोबाईलची शोरूम्स् तसेच विविध कंपन्यांचा दुकाने हाऊसफुल्ल होते. साधारणत: वीस हजारांपासून पुढील मोबाईल खरेदीला ग्राहकांनी प्राधान्य दिले. तसेच महागडे मोबाईल् घेण्याकडे नाशिककरांचा कल पाहायला मिळाले. त्यामुळे या क्षेत्रात कोट्यावधींची उलाढाल झाली..नाशिककरांची फ्रीज, एसी, कूलर खरेदीला पसंतीश्रीखंड, मिठाईला सर्वाधिक मागणी गुढीपाडवा सणाच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई खरेदीत मोठी वाढ झाली असून, यंदा विशेषतः श्रीखंड आणि पेढ्याला सर्वाधिक मागणी होती. पाडवानिमित्त शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरांमधील दुकानांमध्ये मिठाई घेण्यासाठी सकाळपासूनच ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. .खासकरुन यंदा गुलाबजाम, रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, खीर कदम, शाही टोस्ट, मलाई चाप या मिठाईंना मागणी आहे. त्याचबरोबर काजू कतली, दूध म्हैसूर पाक, मिल्क केक, मूग बर्फी, काजू कतली, काजू केशरी लाडू, मथुरा पेठा, मलाई पेढा, देशी बुंदी लाडू, मोतीचूर लाडू यांसारख्या मिठाईंची विक्रीही वाढली आहे. अडीचशे ग्रॅम पॅकमध्ये या पदार्थांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे..खास मलाई पेढा, केसर पेढा, मथुरा पेढा, राजस्थानी पेढा अशा विविध प्रकारांमध्ये उपलब्ध असलेले पेढे ग्राहकांना अधिक आकर्षित करत आहेत. वेगवेगळ्या आकार, डिझाईन आणि चवीमुळे पेढ्यांची निवड अधिक प्रमाणात होत असल्याचे दिसते. गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर अनेक नागरिक नवीन वाहनांची खरेदी करत असल्याने त्या आनंदाच्या प्रसंगी पेढे वाटण्याची परंपरा मोठ्या प्रमाणात पाळली जाते. त्यामुळे वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडूनही पेढ्यांची मागणी अधिक होती..मिठाईत विशेषतः पेढा या प्रकाराला सर्वाधिक मागणी आहे. मथुरा पेढा, राजस्थानी पेढा, खास मलाई पेढा अशा विविध प्रकारांमध्ये पाव किलो पॅकमधील पेढ्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने अनेक जण नवीन वाहनांची खरेदी करीत असल्याने पेढ्यांची विक्री अधिक होत आहे.- आरती इल्हा. हल्दीराम स्वीट.गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर नाशिककरांनी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीचा आनंद घेतला. त्यामुळे सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीचा कोणताही परिणाम बाजारपेठेवर जाणवला नाही. ग्राहकांची पहिली पसंती फ्रीज खरेदीला लाभली. तसेच, एसी, टीव्ही व अन्य वस्तूंचीही चांगल्या प्रमाणात विक्री झाली.- अमित भावनानी, मधू इलेक्ट्रॉनिक्स, नाशिक.