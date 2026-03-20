नाशिक

Nashik Electronics Market : मोबाईल शोरूम्स अन् टीव्ही दुकाने 'हाऊसफुल्ल'; महागाईवर नाशिककरांच्या खरेदीचा उत्साह भारी!

Festive Rush Boosts Electronics Sales in Nashik : इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात कोट्यवधींची उलाढाल झाली. या वेळी नाशिककरांनी सहकुटुंब खरेदीचा आनंद घेतला. उन्हाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर खास करून फ्रीज, एसी, कूलर खरेदीला ग्राहकांची पहिली पसंती मिळाली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात कोट्यवधींची उलाढाल झाली. या वेळी नाशिककरांनी सहकुटुंब खरेदीचा आनंद घेतला. उन्हाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर खास करून फ्रीज, एसी, कूलर खरेदीला ग्राहकांची पहिली पसंती मिळाली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे महागाईत वाढ झाली असताना साडेतीन मुहूर्तापेकी असलेल्या गुढीपाडव्याला नाशिककरांनी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु घरी नेल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
economy
electronic gadget
tv

