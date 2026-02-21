नाशिक

Nashik News : खारघरला जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी विभागीय आयुक्त सरसावले; प्रत्येक वाहनाला मिळणार स्वतंत्र क्रमांक

Administrative Review Meeting via Video Conference : विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत . गुरू तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त खारघर येथील कार्यक्रमासाठी नाशिक विभागातील सुरक्षा व प्रवास नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
Pravin Gedam

Pravin Gedam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नवी मुंबईतील खारघर येथे २८ फेब्रुवारी व १ मार्च रोजी ‘हिंद-दी-चादर’ गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांतून सहभागी होणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि सुरळीत प्रवासासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Mumbai
Event
Kharghar

Related Stories

No stories found.