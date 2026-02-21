Nashik News : खारघरला जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी विभागीय आयुक्त सरसावले; प्रत्येक वाहनाला मिळणार स्वतंत्र क्रमांक

नाशिक: नवी मुंबईतील खारघर येथे २८ फेब्रुवारी व १ मार्च रोजी ‘हिंद-दी-चादर’ गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांतून सहभागी होणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि सुरळीत प्रवासासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या..विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.२०) दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, उपायुक्त अरविंद लोखंडे यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..बैठकीत डॉ. गेडाम यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील भाविकांच्या संख्येचा अचूक अंदाज घेऊन त्यानुसार वाहनांचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. भाविकांना सुरक्षितपणे कार्यक्रमस्थळी पोहोचविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कार्यक्रमाची व्यापक पातळीवर जनजागृती करण्यावरही भर देण्यात आला..विशेष पोलिस महानिरीक्षक कराळे यांनी पाचही जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या भाविकांची संख्या, बसेसची माहिती व प्रवासाचे वेळापत्रक याची सविस्तर माहिती संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलिस अधीक्षकांना देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सुरक्षा नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले..Shivaji University : ‘कंत्राटी’ कर्मचारी कमी, विद्यापीठाची मंदावली गती; तीन वेळा अर्ज मागवूनही पुरेसा प्रतिसाद नाही, प्रशासनासमोर मनुष्यबळाचा प्रश्न.उपायुक्त अरविंद लोखंडे यांनी या निमित्ताने विभागातील शैक्षणिक संस्थांमार्फत चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धा, प्रभातफेरी तसेच प्रसिद्ध गायक सतिंदर सरताज यांच्या गाण्याचा कार्यक्रम आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली..वाहनांना स्वतंत्र क्रमांक देण्याचे निर्देशखारघर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनास स्वतंत्र क्रमांक देण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले. भाविकांसोबत नोडल अधिकारी किंवा संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे, बसेसची संख्या आणि प्रवास करणाऱ्या भाविकांची अचूक माहिती प्रशासनाकडे सादर करावी, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमस्थळी वाहनांच्या पार्किंगची योग्य व्यवस्था करण्यात यावी, तसेच प्रवासादरम्यान कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.