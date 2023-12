Gurumauli Annasaheb More: रामराज्य येण्यासाठी स्वामी कार्य करा : गुरुमाउली अण्णासाहेब मोरे

Gurumauli Annasaheb More : जगभरात बळावलेल्या दहशतवाद, आतंकवाद, अनाचार, अत्याचार, साथीचे आजार, उपद्रव कायमचे नष्ट होऊन शांतता-सुख प्रस्थापित होऊन रामराज्य येण्यासाठी स्वतःला झोकून देऊन स्वामी कार्य करा, असे आवाहन अखिल भारतीय श्री स्वामी सेवामार्गाचे प्रमुख गुरुमाउली अण्णासाहेब मोरे यांनी केले. (Gurumauli Annasaheb More guidance in gurupeeth nashik news)