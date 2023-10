Nashik Crime News : 3 ठिकाणी छाप्यात साडेचार लाखांचा गुटखा जप्त

By

Nashik Crime News : शहरातील आयशानगर चौक, डीके कॉर्नर व सवंदगाव फाटा या तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने छापा टाकून सुमारे साडेचार लाख रुपये किमतीचा गुटखा जप्त केला.

गुटखा विक्री करणाऱ्या तिघांसह रिक्षाचालक अशा एकूण चार जणांना अटक करण्यात आली. ग्रामीण व शहर पोलिसांच्या सततच्या कारवाईमुळे अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. (Gutkha worth four and half lakh seized in raids nashik crime news)

शहरातील आयशानगर भागातील मोहम्मद असलम अब्दुल रज्जाक शहा (३४, रा. दरेगाव शिवार) याच्या ताब्यातून अवैध विक्रीसाठी बाळगलेला केसरयुक्त विमल पानमसाला, व्ही-१ तंबाखू असा १ लाख ४९ हजार ३७२ रुपयांचा गुटखा, दीड लाख रुपये किमतीची रिक्षा (एमएच १५ एके ५८२४) असा एकूण २ लाख ९९ हजार ३७२ रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

पोलिस शिपाई योगेश कोळी यांच्या तक्रारीवरून आयशानगर पोलिस ठाण्यात मोहम्मद असलम व रिक्षाचालक अकील शकील अहमद याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक करण्यात आली आहे. सोयगाव भागातील डीके कॉनरजवळील पारिजातनगरात दुसरा प्रकार घडला.

दिनेश संतोष सूर्यवंशी (२३, रा. पारिजात कॉलनी) यांच्या माऊली चौकातील घरात पोलिसांनी छापा टाकून विमल पान मसाला, व्ही-१ तंबाखू असा विविध प्रकारचा १ लाख ४१ हजार ७०५ रुपयांचा गुटखा जप्त केला. शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी पाचच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

कॅम्प पोलिस ठाण्यात दिनेशविरुध्द गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक केली आहे. सवंदगाव फाट्याजवळ फरदीन शेख माजीद (२१, रा. जमहूरनगर) याच्या ताब्यातून पोलिसांनी विमल पानमसाला, व्ही-१ तंबाखू असा ५ हजार २२५ रुपयांचा गुटखा जप्त केला. शुक्रवारी (ता.२०) दुपारी तीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पवारवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.