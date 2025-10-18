Nashik Tejas Fighter Jet : 'तेजस'मुळे हवाई दलाला नवीन बळ; राजनाथ सिंह म्हणाले: एचएएल आहे राष्ट्राच्या संरक्षणाचा कणा!

नाशिक: संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक लढाऊ तेजस विमानामुळे हवाई दलाला नवीन बळ लाभले. ‘तेजस’ची निर्मिती करणारे ‘एचएएल’ हे राष्ट्राच्या संरक्षणाचे प्रतीक आहे. या निर्मितीने भारताने आत्मनिर्भरतेकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकले, असे कौतुकोद्गार संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काढले. .देशाला संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासाठी जगावर अवलंबून राहावे लागत होते. पण, आता भारतात ६५ टक्के संरक्षण साहित्यासह लढाऊ विमानांचे उत्पादन केले जात आहे. येत्या काळात १०० टक्के आत्मनिर्भर होणार आहोत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..ओझर येथील ‘एचएएल’च्या नाशिक युनिटमध्ये तयार केलेले तेजस एमके १- ए या लढाऊ विमानाने शुक्रवारी (ता. १७) आकाशात झेप घेतली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विमानाला झेंडा दाखविला. ‘एचएएल’मधील एचटीटी-४० विमानांच्या दुसऱ्या उत्पादन युनिटचे उद्घाटनही करण्यात आले. या वेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, संरक्षण विभागाचे सचिव (उत्पादन) संजय कुमार, ‘एचएएल’चे अध्यक्ष डी. के. सुनील, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, ‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त जलज शर्मा आदी उपस्थित होते..संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, की नाशिकची भूमी ही भगवान शंकराची आहे. श्री त्र्यंबकेश्वरमुळे या भूमीचे आध्यात्मिक महत्त्व अधिक आहे. श्रद्धा व आस्थेचा येथे मिलाफ होतो. त्याबरोबर ‘एचएएल’मुळे संरक्षणदृष्ट्या नाशिकला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘एचएएल’ हा देशाच्या संरक्षण विभागाचा कणा आहे. या भूमीत तयार झालेले तेजस विमान आकाशात झेपावताना पाहून छाती अभिमानाने फुलून येते..नागरी क्षेत्रातही योगदान द्यावेयेत्या चार वर्षांत संरक्षण उत्पादनाचे निर्यातमूल्य २०२९ पर्यत २५ हजार कोटींवरून ५० हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. हे उदिष्ट गाठण्यासाठी एचएएल, कामगार, तंत्रज्ञ तसेच उद्योजकांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. .‘एचएएल’ने लढाऊ विमानांच्या श्रेणींसह नागरी विमान संचालनालय क्षेत्रातही योगदान द्यावे, असा सल्ला संरक्षणमंत्र्यांनी दिला. सुनील कुमार यांनी मनोगतात संरक्षण क्षेत्राला दर्जेदार व वेळेत विमाने उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सांगितले. डी. के. सुनील यांनी स्वागत केले. ‘एचएएल’ने हवाई दलासाठी मिग-२१ आणि २९, सुखोई, एचटीटी-४००, जग्वार यांसारख्या क्षेणीतील विमानांचे उत्पादन केले. .देशासाठी ही अभिमानास्पद बाब आहे. पण, जगभरात युद्धनीतीमध्ये बदल होत आहे. ते लक्षात घेत ‘एचएएल’ने नव्या पिढीतील अत्याधुनिक विमानांची निर्मिती करावी, अशी अपेक्षा राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी ‘एचएएल’ने २४ तास कार्यरत राहत लढाऊ विमाने व हॅलिकॉप्टरची देखभाल-दुरुस्ती केल्याबद्दल सिंह यांनी ‘एचएएल’चे अभिनंदन केले. ‘एचएएल’मधील सोहळ्याप्रसंगी उपस्थित मंत्री गिरीश महाजन यांचा परिचय करून देताना दोन ते तीन वेळेस नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून उल्लेख करण्यात आला..‘एचएएल’मध्ये तंत्रज्ञानाचा कुंभमेळादेश लढाऊ विमानांसह मिसाईल, संरक्षण साहित्य, रडार प्रणालीच्या निर्मितीत जगात अग्रेसर स्थानी पोहोचला आहे. त्यामुळे इतर देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. हे केवळ भारतातील संशोधक, शास्त्रज्ञ, ‘एचएएल’मधील उत्पादन टीममुळे शक्य झाले आहे. नाशिकमध्ये वर्षभरावर सिंहस्थ कुंभमेळा येऊन ठेपला. पण, तत्पूर्वी ‘एचएएल’मध्ये आज तंत्रज्ञानावर आधारित कुंभमेळा भरला आहे, असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले..वार्षिक आठ विमानांची निर्मिती‘एचएएल’चे डी. के. सुनील यांनी नाशिकच्या एचएएल युनिटमध्ये वर्षाला आठ तेजस विमानांची निर्मिती केली जाईल, अशी घोषणा केली. टप्प्याटप्प्याने उत्पादन क्षमतेत वाढ करून वर्षाला नाशिक आणि बंगळूर येथील युनिटमधून २४ ते ३० विमानांच्या उत्पादनांचा लक्ष्यांक आहे. वेळेत व गुणवत्तापूर्वक विमानांच्या निर्मितीसाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे सुनील म्हणाले..राजनाथ सिंह म्हणालेनागरी संचालनालयाने ‘संरक्षण’ला मदत करावीनव्या पिढीतील विमानांचे उत्पादन व्हावेयुद्धनीतीमधील बदलाप्रमाणे विमान निर्मिती हवीऑपरेशन सिंदूर’वेळी ‘एचएएल’कडून मदत‘एचएएल’मध्ये तंत्रज्ञानाचा कुंभमेळा.उत्पादन, निर्यातवाढीवर भरसंरक्षण उत्पादनाच्या वाढीबाबत माहिती देताना राजनाथ यांनी सांगितले की, साधारणपणे २०१४-१५ मध्ये संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य ४६ हजार ४२९ कोटी रुपये होते, तर २०२४-२५ मध्ये ते १.५० लाख कोटी रुपयांवर वर गेले आहे. संरक्षण निर्यातही दशकभरामध्ये एक हजार कोटींवरून २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. पुढील उद्दिष्ट म्हणजे हे उत्पादन ३ लाख कोटी व निर्यात ५० हजार कोटी रुपयांवर नेणे हे आहे..Pok News: पाकिस्तानच्या दडपशाहीमुळे काश्मीरमध्ये आंदोलन पेटले, भारताची जोरदार टीका.चार हजार विमानांची निर्मितीदेशाच्या संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या ‘एचएएल’ कंपनीने आतापर्यंत चार हजार लढाऊ विमानांची निर्मिती केली आहे. त्यामध्ये १८०० स्वदेशी विमानांचा समावेश आहे. विमानांसाठी लागणाऱ्या ६ हजार इंजिनांचे उत्पादन कंपनीने केले आहे. या माध्यमातून ३४ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल पूर्ण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.