Nashik Tejas Fighter Jet : 'तेजस'मुळे हवाई दलाला नवीन बळ; राजनाथ सिंह म्हणाले: एचएएल आहे राष्ट्राच्या संरक्षणाचा कणा!

HAL Nashik Launches Tejas Mk1-A Fighter Jet : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नाशिकमधील 'एचएएल' युनिटमध्ये तयार झालेल्या स्वदेशी बनावटीच्या तेजस एमके-१-ए या अत्याधुनिक लढाऊ विमानाला झेंडा दाखविला. भारताने संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेले हे एक मोठे पाऊल आहे.
नाशिक: संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक लढाऊ तेजस विमानामुळे हवाई दलाला नवीन बळ लाभले. ‘तेजस’ची निर्मिती करणारे ‘एचएएल’ हे राष्ट्राच्या संरक्षणाचे प्रतीक आहे. या निर्मितीने भारताने आत्मनिर्भरतेकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकले, असे कौतुकोद्‌गार संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काढले.

