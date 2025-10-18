नाशिक

Nashik News : एचएएलचा विक्रम! ४ हजार विमानांच्या निर्मितीनंतर 'तेजस'ने घेतली गगनभरारी; डोळ्यांचे पारणे फिटले

Tejas MK1A Takes Off from HAL Nashik : नाशिकमधील ओझर येथील हवाई क्षेत्रात स्वदेशी 'तेजस एमके-१ए' लढाऊ विमानाने पहिली यशस्वी झेप घेतली. यावेळी सुखोई-एसयू-३० एमकेआय आणि एचटीटी-४० या विमानांनी तेजसला सलामी देत चित्तथरारक कसरती सादर केल्या
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: स्वदेशी ‘तेजस एमके १ए’ या लढाऊ विमानाने शुक्रवारी (ता. १७) ओझरच्या आकाशात पहिली यशस्वी झेप घेतली. भारतीय हवाई दलाची ताकद असलेल्या सुखोई-एसयू-३० एमके आणि एचटीटी-४० या विमानांनी तेजसला पायलटिंग करून सलामी दिली. ओझरच्या हवाई क्षेत्रात या तिन्ही विमानांनी सादर केलेल्या चित्तथरारक कसरतींनी उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले.

