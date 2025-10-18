Nashik News : एचएएलचा विक्रम! ४ हजार विमानांच्या निर्मितीनंतर 'तेजस'ने घेतली गगनभरारी; डोळ्यांचे पारणे फिटले

नाशिक: स्वदेशी ‘तेजस एमके १ए’ या लढाऊ विमानाने शुक्रवारी (ता. १७) ओझरच्या आकाशात पहिली यशस्वी झेप घेतली. भारतीय हवाई दलाची ताकद असलेल्या सुखोई-एसयू-३० एमके आणि एचटीटी-४० या विमानांनी तेजसला पायलटिंग करून सलामी दिली. ओझरच्या हवाई क्षेत्रात या तिन्ही विमानांनी सादर केलेल्या चित्तथरारक कसरतींनी उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. .नाशिकच्या एचएएल युनिटमध्ये उत्पादित केलेले तेजस एम-के १ हे विमान हवाई दलाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. या गौरवशाली क्षणाप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. सर्वप्रथम एचटीटी-४०० विमानाने ओझरच्या धावपट्टीवरून उड्डाण केले. त्यानंतर ‘सुखोई-३०’ व ‘तेजस’ने गगनभरारी घेतली. .ओझरच्या आकाशात साधारणत: २० मिनिटे या तिन्ही विमानांनी चित्तथरारक कसरती सादर केल्या. तिन्ही विमाने अवघ्या काही सेकंदात १८० तसेच ३६० अंशाच्या कोनात तसेच हवेत क्षणार्धात वर-खाली होत होते. विमानांच्या कसरती पाहून उपस्थितांनी ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’, ‘जय श्रीराम’चा जयघोष करत आनंदोत्सव साजरा केला. तेजस विमान लँड झाल्यानंतर धावपट्टीवर अग्निशमन दलाने जलतुषारांची सलामी देत या विमानाचे स्वागत केले..चार हजार विमानांची निर्मितीदेशाच्या संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या एचएएल कंपनीने आतापर्यंत चार हजार लढाऊ विमानांची निर्मिती केली आहे. त्यात एक हजार ८०० स्वदेशी विमानांचा समावेश आहे. तसेच विमानांसाठी लागणाऱ्या सहा हजार इंजिनचे उत्पादन कंपनीने केले आहे. या माध्यमातून ३४ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल पूर्ण झाली आहे..‘तेजस एमके १ए’ची वैशिष्ट्येसंपूर्ण भारतीय बनावट, सर्वांत हलके विमानताशी दोन हजार किलोमीटर वेगहवेतच इंधन भरण्याची क्षमता५० हजार फूटउंचीपर्यंत उड्डाणक्षमतासर्व दिशांनी लक्ष्यसाधण्याची क्षमताएईसीए रडारमुळे अनेक लक्ष्य ओळखणे शक्यएसडीआर रेडिओमुळे सुरक्षित व सॅटेलाइटद्वारे संवादडिजिटल मॅप उंचीची अचूक माहिती मिळतेअत्याधुनिक प्रणालीमुळे शत्रूचे रडार जॅम करण्याची क्षमता.Hasan Mushrif : सासऱ्यांनी सुरू केलेल्या डिबेंचरविरोधात सुनेचा मोर्चा, ढोंगी माणसांना लोक ओळखून, हसन मुश्रीफांचा कोणावर रोख....तेजस हे लढाऊ श्रेणीतील अत्याधुनिक हलके विमान आहे. या विमानातील सर्व सुविधा या डिजिटल आहेत. तसेच, विमानातील डिस्प्ले बोर्डही आकर्षक असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाने रडारशी जोडले गेले आहे. या विमानात अधिकाधिक शस्त्र वाहून नेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शत्रूला भेदण्याचे सामर्थ्य विमानात आहे.- के. के. वेणुगोपाल, मुख्य वैमानिक, ‘एचएएल’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.