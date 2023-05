Police Squads: अवैध धंद्याविरोधात पुन्हा हातोडा! जिल्हाभर कारवाईसाठी स्वतंत्र 12 पथकांची स्थापना

Police Squads : पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी पदभार स्वीकारताच जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला होता, मात्र त्यानंतर जिल्ह्यात अवैध धंदे जवळपास बंद झाले होते.

परंतु गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील काही पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत छुप्यारितीने अवैध धंदे पुन्हा सुरू झाले आहेत. या अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांनी स्वतंत्र पथके तयार केली आहेत.

या पथकांमार्फत जिल्हाभरात कारवाई केली जाणार आहेत. ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कारवाई होईल, तेथील प्रभारीवर होणाऱ्या कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Hammer again against illegal business Establishment of 12 separate teams for district wide action by shahaji umap nashik news)

पोलिस अधीक्षक उमाप यांनी पदभार घेतला, त्यावेळी जिल्हाभरात अवैध धंदे खुलेआमपणे सुरू होते. त्यामुळे अधिक्षकांनी पहिल्या दिवसापासूनच अवैध धंद्याविरोधात कारवाई बडगा उगारला. मटका अड्डे, गावठी दारुचे अड्डे, ढाब्यांवरील पार्सल पॉइंट यासारखे अवैध व्यवसायाविरोधात धडक कारवाई सुरू करण्यात आली.

जिल्ह्यातील ४० पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारींनाही अल्टिमेटम देत अवैध धंदे बंद करण्यात आदेश दिले होते. अधिक्षकांच्या आदेशामुळे प्रभारींचेही धाबे दणाणल्याने जिल्ह्यातील अवैध धंद्यावर परिणाम झाला.

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात पुन्हा अवैध धंदे छुप्यारितीने सुरू झाले आहेत. त्यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक उमाप यांच्याकडे तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे अधीक्षकांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेत अधीक्षक कार्यालयाचीच १२ पथके तयार केली आहेत.

या पथकांमध्ये सुमारे ७२ पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, या पथकांमार्फत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांविरोधात धडक कारवाई केली जाणार आहे. अधीक्षकांच्या या निर्णयामुळे अवैध व्यावसायिकांसह पोलिस ठाण्याच्या प्रभारींचे धाबे दणाणले आहे.

अधीक्षकांचे विशेष पथक

- १२ पथकांमध्ये ७२ अधिकारी-कर्मचारी

- प्रत्येक पथकात सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षकांचा समावेश

- प्रत्येक पथकात एक महिला पोलिस कर्मचारी

- स्थानिक गुन्हेशाखेचे दोन कर्मचारी

- मुख्यालयातील दोन कर्मचारी

- एका पथकात ६ जणांचा समावेश

आधी कारवाई; नंतर गुन्हा दाखल

पोलिस अधीक्षकांच्या या विशेष पथकाला अवैध धंद्याची माहिती मिळताच या पथकाकडून धडक छापासत्र राबविले जाणार आहे. ही कारवाई गोपनीय असून, संबंधित ठिकाणी कारवाईची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यालाही दिली जाणार नाही.

त्यामुळे आधी कारवाई केल्यानंतर स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या कारवाईतून पोलिस अधीक्षकांकडून स्थानिक प्रभारी पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.