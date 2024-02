NMC News : अपघातप्रवण क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर हातोडा; पंचवटी विभागातून होणार कारवाई

नाशिक : शहरातील २६ अपघातप्रवण क्षेत्रातील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई अखेरच्या टप्प्यात आली असून अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने पंचवटी विभागातून कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्ताचीदेखील मागणी करण्यात आली आहे. (Hammer on encroachments in accident prone areas Action will taken from Panchvati Division NMC News nashik)