हातपंप दुरुस्तीची मागणी

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चिमठाणे : हातपंप दुरुस्ती व जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करण्याच्या मागणीचे मुख्य कार्यकारी अधिकऱ्यांना निवेदन देताना विरेंद्रसिंग गिरासे.
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चिमठाणे परिसरातील हातपंप तत्काळ सुरू करावे
विरेंद्रसिंग गिरासे यांचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
निमगूळ, ता. १५ : चिमठाणे जि. प. गटासह परिसरातील गावांमध्ये अत्यल्प पाऊस झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चिमठाणे परिसरातील बंद अवस्थेतील हातपंप तातडीने सुरू करावेत, तसेच जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करावी, अशी मागणी माजी जि. प. सदस्य विरेंद्रसिंग गिरासे यांनी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चिमठाणे जिल्हा परिषद गट व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खडकाळ जमीन आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आतापासूनच जाणवू लागली आहे. परिसरातील अनेक गावांमध्ये पूर्वीपासून असलेले हातपंप सध्या बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणा व ग्रामपंचायतींना बंद असलेल्या हातपंपांची दुरुस्ती करून ते तातडीने सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच परिसरात शेळी- मेंढीपालन, गाय- म्हशींचा दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र, पाणीटंचाईमुळे पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावातील मोक्याच्या ठिकाणी पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करावी, याबाबत संबंधित यंत्रणा व ग्रामपंचायतींना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.