Cm Eknath Shinde Group : हर्षदा गायकर, संदीप गायकर यांच्यासह पदाधिकारी शिंदे गटात

नाशिक : शिवसेनेच्या नाशिकमधील बालेकिल्ल्याला मंगळवारी (ता. १५) पुन्हा झटका बसला. शिवसेनेच्या युवती सेनेच्या प्रमुख माजी नगरसेविका हर्षदा गायकर व संदीप गायकर यांनी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

राऊत ज्या वेळी नाशिकमध्ये येतात. त्या वेळी शिंदे गटाकडून राऊत यांना डिवचण्यासाठी करेक्ट कार्यक्रम केला जात असल्याची चर्चा आहे. (Harshada Gaikar Sandeep Gaikar along with office bearers in Cm Eknath Shinde Group nashik news)

मागील आठवड्यात आदित्य ठाकरे यांनी नाशिक दौरा केला. त्यापाठोपाठ आता खासदार राऊत यांनी उपनेते सुनील बागूल यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून नाशिकमध्ये आले. यापूर्वी राऊत ज्या-ज्या वेळी नाशिकमध्ये आले, त्यावेळी शिंदे गटात प्रवेश झाले आहेत.

राऊत हे डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी येतात, असे म्हटले जात असले तरी त्याच्या उलट कृती होत असल्याचे दिसून येत आहे. गायकर यांच्यासह शिवसेना महिला आघाडीच्या कावेरी अत्रे, आरती कांगुणे, वैशाली मंडलिक, उमा चव्हाण, युवती सेना कार्यकारिणीच्या प्राची पवार,

हर्षदा दिवटे, शीतल भंवर, ऐश्वर्या कुत्तेकर, नेहा गायकर, अनुजा चव्हाण, स्वरूपा राऊत, स्नेहा शिरसाट, योगिता कुत्तेकर, साक्षी बोरसे, कल्याण लोहकरे यांनी प्रवेश केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रवेश सोहळ्यावेळी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी, खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे आदी उपस्थित होते.