Yeola News : 'शिक्षक द्या शिक्षक!' हवालदार वस्ती शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान; पालकांसह थेट पंचायत समिती गाठली

येवला: राजापूर येथील हवालदार वस्ती शाळेत चार वर्ग व एकच शिक्षक असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मागणी करूनही शिक्षक मिळत नसल्याने मंगळवारी (ता.१८) पालकांसह विद्यार्थ्यांनी पंचायत समितीतच येऊन शाळा भरवली. या ठिकाणी जेवणाचे डबे खात शिक्षक द्या शिक्षक अशी घोषणाबाजी या विद्यार्थ्यांनी करत अनोखे आंदोलन केले..येथील शाळेत पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग आहेत, त्यासाठी दोन शिक्षकांची नियुक्ती होती, मात्र ऑनलाइन बदल्यात एका शिक्षकाची बदली झाली असून या ठिकाणी नव्याने एक शिक्षिका बदलून आल्या आहेत. बदलीनंतर त्या दोन दिवस शाळेवर आल्या आणि तीन महिन्याची रजा टाकून निघून गेल्या. .परिणामी, एकाच शिक्षकावर सर्व शाळेचा भार पडत आहे. त्यांनाच मुख्याध्यापकांसह सर्व प्रशासकीय कामकाज व बैठकांची जबाबदारी पेलवावी लागते. त्यांच्याकडे बीएलओचीही जबाबदारी आहे. परिणामी या कामकाजात शैक्षणिक अध्यापनावर परिणाम होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे..वारंवार मागणी करूनही शिक्षक रजेवर गेल्या असून त्यांच्या जागी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी पालकांनी केली आहे. राजापूर येथे वस्तीशाळा असून प्रत्येक ठिकाणी दोन शिक्षक आहेत. मात्र हवालदार वस्ती या ठिकाणी एकच शिक्षक कारभार पाहत असल्याने येथील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. पालक व विद्यार्थ्यांनी पंचायत समिती कार्यालयाच्या आवारातच शाळा भरवली. .यानंतर शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनात दुपारचे भोजन देखील केले. शिक्षक मिळेपर्यत आम्ही इथून उठणार नाही असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला होता. समाधान आव्हाड, दिलीप धात्रक, माजी सरपंच सुभाष वाघ, दीपक सानप, नितीन केदार, गणेश आव्हाड, वीरभद्र भालके, संपत भालके, गजेंद्र भाबड आदी पालक पंचायत समिती येथील उपस्थित राहून पंचायत समितीतच अनोखे आंदोलन केले. शिक्षक न दिल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा आणखीन तीव्र करण्यात येईल अशी माहिती समाधान आव्हाड व पालकांनी दिली आहे..पटसंख्या कमीची अडचणपालकांशी चर्चा करताना गटशिक्षणाधिकारी संजय कुसाळकर यांनी या शाळेत पटसंख्या कमी असल्याने नव्याने शिक्षक नेमणूक करता येणार नाही असे सांगितले.मात्र विद्यार्थी संख्या कमी असली तरी शिक्षक देण्याचा प्रयत्न करू असेही त्यांनी सांगितले..