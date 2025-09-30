Nashik Crop Loss 2025: नाशिकमध्ये विक्रमी नुकसान; अतिवृष्टीने पावणेतीन लाख हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त!

नाशिक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका खरिपाच्या पिकांना बसला आहे. जिल्ह्यात १ ते २८ सप्टेंबर या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एक हजार ५१९ गावांमधील दोन लाख ६५ हजार १८५ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामध्ये सुमारे दीड लाख हेक्टरवरील मक्याचा समावेश आहे. .तब्बल दोन लाख ८३ हजार ५०६ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाच्या मदतीने पंचनामे सुरू केले आहेत, त्यानुसार आतापर्यंत दोन लाख ६५ हजार १८५ हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला आहे. मालेगाव तालुक्यात ११७ गावे बाधित झाली असून, तब्बल ५४ हजार २६६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामध्ये कपाशी, मका, सोयाबीनसारख्या पिकांचा समावेश आहे. .चांदवडमधील ११२ गावांना पावसाने तडाखा दिला असून, ४५ हजार २६२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. येवल्यातही ६४ हजार १७१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याची नोंद आहे. नाशिकमधील ५५ गावे व एक हजार दोन हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये ४७ गावे व २६३ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.याव्यतिरिक्त देवळा, दिंडोरी, पेठ, इगतपुरी, सिन्नर, सुरगाणा तालुक्यांत भात, नागली, बाजरी, तूर या पिकांना हानी पोहोचली आहे. रविवार (ता. २८)पर्यंत ९८ गावांमधील पंचनाम्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित गावांमध्ये युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..दृष्टिक्षेपातगोदावरीची पाणीपातळी कमीधरणातून विसर्ग सुरूच, पूरस्थिती कायमनांदूरमध्यमेश्वर- सिन्नरमार्ग २५ तासांनंतर सुरूसिन्नर तालुक्यात ८२३ हेक्टरवरील फळपिके नष्टपंचाळे येथे वस्तीला अजूनही पावसाचा वेढाबारा हजार हेक्टरवरील झेंडूची फूलशेती उद्ध्वस्तयेवल्यात ६४ हजार एकरांवरील पिकांची नासाडीमालेगाव तालुक्यात ५४ हजार हेक्टर बाधित.Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ.प्राथमिक नुकसान क्षेत्र (हेक्टर)मका-१,४९,३७७सोयाबीन-२३,६७४भात- ५,५७०कपाशी-१६,१८०भाजीपाला-३०,१२०कांदा-३८,७८३कांदा रोपवाटिका-३४७ऊस-३५द्राक्ष- ३१९सीताफळ-९डाळिंब-५५३इतर-२१४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.