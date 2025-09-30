Nashik Crop Loss 2025: नाशिकमध्ये विक्रमी नुकसान; अतिवृष्टीने पावणेतीन लाख हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त!

नाशिक

Intense Rainfall in Nashik District: जिल्ह्यात १ ते २८ सप्टेंबर या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एक हजार ५१९ गावांमधील दोन लाख ६५ हजार १८५ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
नाशिक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका खरिपाच्या पिकांना बसला आहे. जिल्ह्यात १ ते २८ सप्टेंबर या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एक हजार ५१९ गावांमधील दोन लाख ६५ हजार १८५ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामध्ये सुमारे दीड लाख हेक्टरवरील मक्याचा समावेश आहे.

