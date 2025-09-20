नाशिक

Nashik Monsoon : परतीच्या पावसाचा नाशिकला तडाखा; खरीप पिकांचे मोठे नुकसान

Heavy Rain Hits Nashik District: Areas Affected : नाशिक जिल्ह्यातील देवळा, कळवण, बागलाण आणि मालेगाव तालुक्यात झालेल्या परतीच्या पावसामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
नाशिक: जिल्ह्यातील देवळा, कळवण, बागलाण आणि मालेगावला शुक्रवारी (ता.१९) दुपारनंतर झालेल्या परतीच्या पावसाने जोरदार तडाखा दिला आहे. सुमारे तासभर झालेल्या या मुसळधार पावसाने खरिपाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांद्यासह भाजीपाल्याच्या पिकांच्या उरल्यासुरल्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत.

