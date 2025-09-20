Nashik Monsoon : परतीच्या पावसाचा नाशिकला तडाखा; खरीप पिकांचे मोठे नुकसान

नाशिक: जिल्ह्यातील देवळा, कळवण, बागलाण आणि मालेगावला शुक्रवारी (ता.१९) दुपारनंतर झालेल्या परतीच्या पावसाने जोरदार तडाखा दिला आहे. सुमारे तासभर झालेल्या या मुसळधार पावसाने खरिपाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांद्यासह भाजीपाल्याच्या पिकांच्या उरल्यासुरल्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. .मक्याचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी पुरता कोलमडून पडला आहे. नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसापासून परतीच्या पावसाने हजेरी लागली आहे. .पूर्व भागात या पावसामुळे थोडेफार नुकसान झाले असले तरी रब्बीसाठी दिलासाही मिळाला आहे. शुक्रवारी (ता.१९) जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात कळवण, बागलाण, देवळा, मालेगाव तसेच सिन्नरच्या काही भागात जोरदार हजेरी लावली. सुमारे तासभर झालेल्या या पावसाने सर्वत्र हाहाःकार उडाला आहे..Heavy Rain: लातूरमध्ये ११३ प्रकल्प भरले तुडुंब; सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न लागला मार्गी.देवपूर, पांगरी भागात हजेरीसिन्नर: तालुक्यात गुरुवारी मध्यरात्री देवपूर व पांगरी बुद्रूक परिसरात तासाभरात ४५.३ मिमी पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. खरिपाच्या काढणीयोग्य पिकांबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढत आहे. महिन्यात तालुक्यात एकूण ६१.६ मिमी पाऊस पडला आहे. गुरुवारी मध्यरात्री तालुक्यात सरासरी १३.३ मिमी पाऊस पडला. सिन्नरला ५.८, पांढुर्लीत ५, डुबेरेत ५.५, वावी येथे १३.८, शहा मंडळात शून्य, नांदूरशिंगोटे येथे १३.८, सोनांबे येथे ५, नायगावला ७.५, वडांगळीत ७, गोंदे येते ५.८ मिमी पाऊस पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.