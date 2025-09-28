नाशिक

Nashik Monsoon Update : नाशिकमध्ये 'प्रलयकारी' पाऊस: भिंत कोसळून वृद्धेसह दोघांचा मृत्यू; आज आणि उद्या जिल्ह्याला 'रेड अलर्ट'

Heavy Rain Hits Nashik District: Evla, Malegaon, Nandgaon Worst Affected: नाशिक जिल्ह्यातील येवला, मालेगाव, नांदगाव तालुक्यांसह शहरात शनिवारी परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचून जनजीवन विस्कळित झाले.
नाशिक: परतीच्‍या पावसाचा जिल्ह्यात धिंगाणा सुरूच असून, शनिवारी (ता. २७) येवला, मालेगाव आणि नांदगाव तालुक्याला अक्षरक्षः झोडपून काढले. बाणगाव (ता. नांदगाव) परिसरात वादळी वाऱ्यासह झालेल्‍या पावसाने मक्यासह कांदा, कपाशीचे मोठे नुकसान झाले आहे. येवला तालुक्यात तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ, ५० ते ६० मिलिमीटरहून जास्‍त पाऊस झाल्याचा अंदाज आहे.

