Nashik Monsoon Update : नाशिकमध्ये 'प्रलयकारी' पाऊस: भिंत कोसळून वृद्धेसह दोघांचा मृत्यू; आज आणि उद्या जिल्ह्याला 'रेड अलर्ट'

नाशिक: परतीच्या पावसाचा जिल्ह्यात धिंगाणा सुरूच असून, शनिवारी (ता. २७) येवला, मालेगाव आणि नांदगाव तालुक्याला अक्षरक्षः झोडपून काढले. बाणगाव (ता. नांदगाव) परिसरात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने मक्यासह कांदा, कपाशीचे मोठे नुकसान झाले आहे. येवला तालुक्यात तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ, ५० ते ६० मिलिमीटरहून जास्त पाऊस झाल्याचा अंदाज आहे. .दरम्यान, नाशिक शहरात सायंकाळी साडेपाचपासून रात्री १२.३० पर्यंत मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्याची ४०.२ मिमि नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे दररोज कुठे ना कुठे तडाखा देणे सुरूच आहे. पाऊस उघडला असताना शनिवारी दिवसभर उकाडा जाणवत होता. सायंकाळी जिल्हाभर मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. गोराणे (ता. बागलाण) येथे भिंत कोसळून वृद्धेचा तर खालचे टेंभे (ता. बागलाण) येथे एकाचा मृत्यू झाला असून, दुसऱ्या घटनेत वीज पडल्याने १६ वर्षीय मुलगा भाजला. .दरम्यान, हवामान खात्याने रविवारी (ता. २८) आणि सोमवारी (ता. २९) जिल्ह्यासाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला असून, अतिवृष्टीच्या शक्यतेने सारेच धास्तावले आहेत. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पावसाचा राज्यात मुक्काम राहणार असल्याचे हवामान खात्याने स्पष्ट केले होते. शनिवारी शहरी भागात दिवसभर कडक ऊन उडले होते. .आकाश निरभ्र असले तरी कमालीचा उकाडा जाणवत होता. हवेची गती अधिक असताना आर्द्रतेचे प्रमाणही वाढलेले होते. सायंकाळी सातच्या सुमारास ढग दाटून आले व रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली. काही मिनिटांत मुसळधारेने सर्व रस्ते चिंब भिजविले होते. रात्री उशिरापर्यंत पाऊस सुरू होता..ओझरला वादळासह पाऊसओझर : येथे व परिसरात शनिवारी (ता.२६) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ओझरसह परिसरात जोरदार वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटात मुसळधार पावसाला सुरवात झाली. तब्बल सव्वानऊपर्यंत हा पाऊस सलग कोसळत राहिल्याने परिसरातील जनजीवन विस्कळित झाले. पावसामुळे रस्त्यावरून पाणी नदीसारखे वाहू लागले..ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने परिसर जलमय झाला असून काही ठिकाणी तलावाचे स्वरूप निर्माण झाले. विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या या पावसामुळे ओझर गावातील विद्युत पुरवठा अधूनमधून खंडित होत राहिला. अचानक झालेल्या या पावसाने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली..पिंपळगाव परिसरात कोसळधारशनिवारी सायंकाळी परतीच्या पावसाने पिंपळगाव शहरासह परिसराला झोडपून काढले. यामुळे शेतकऱ्यांचे कामकाज विस्कळित झाले असून शेती पिकांना मोठा फटका बसला आहे. सायंकाळी सातच्या सुमारास पिंपळगाव बसवंत, साकोरे, कोकणगाव, पालखेड, शिरवाडे वणी या भागात धुव्वाधार पावसाची सुरवात झाली..रात्री उशिरापर्यंत हा पाऊस सुरू राहिला. पावसामुळे द्राक्ष बागांमध्ये पाणी साचले असून छाटणी झालेल्या बागांसाठी हा पाऊस कर्दनकाळ ठरला आहे. द्राक्षांची फळधारणा व छाटणीचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. काढणीला आलेल्या सोयाबीन पिकात पाणी साचल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे, तर टोमॅटो पिकालाही मोठा फटका बसला आहे..Heavy Rain: परतीचा पाऊस उठला शेतकऱ्याच्या जीवावर; ११ मंडळांत अतिवृष्टी इसापूर, बेंबळा, अरुणावती प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग .जिल्ह्यातील दुर्घटनामळगाव (ता. मालेगाव) येथील समाधान वाकळे (वय १६) मेंढ्या चारण्यासाठी गेला असता सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास त्याच्यासह मेंढ्यांवर वीज कोसळली. यात समाधानला गंभीर इजा झाली असून, उपचारांसाठी मालेगाव येथील रुग्णालयात दाखल केले आहे. या घटनेत सुमारे दहा मेंढ्यांचा मृत्यू झाला. गोराणे (ता. बागलाण) येथे जोरदार पाऊस, विजांमुळे घराची भिंत कोसळली. या दुर्घटनेत वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला असून, अन्य एक महिला जखमी झाली. अनेक भागांत घर पडझड झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पहाटे चारच्या सुमारास मौजे कडेगहाण येथील अनिल सावंजी वाघेरे यांच्या शेतात वीज पडल्याने म्हैस ठार झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.