Agriculture News : नाशिक अतिवृष्टीचा अंतिम अहवाल: २.९९ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; ३२८ कोटी अनुदानाची मागणी

नाशिक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे दोन लाख ९९ हजार ८०७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची अंतिम आकडेवारी समोर आली आहे. चार लाख २७ हजार ५८० शेतकरी बाधित झाले असून भरपाईसाठी ३२८ कोटी ६७ लाख २५ हजाराच्या अनुदानाची आवश्यकता आहे. जिल्हा प्रशासनाने अनुदानासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. .संपूर्ण सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाच्या मदतीने बांधावर जाऊन पंचनामे पूर्ण केले आहेत. पंधराही तालुक्यांत दिवसरात्र यंत्रणा पंचनाम्यांच्या कामात व्यस्त होत्या. अंतिम आकडेवारीनुसार दोन लाख ९९ हजार ८०७ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिकांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. .त्यात तब्बल दोन लाख ३४ हजार ११६ हेक्टरवरील जिरायती पिकांची नासाडी झाली; तर बागायत व बहुवार्षिक फळपिकांचे अनुक्रमे ३३ हजार ५८७ व ३२ हजार १०३ हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला आहे..अतिवृष्टीबाधितांच्या बँकखात्यात दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम जमा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने भरपाईसाठी ३२८ कोटी ६७ लाख २५ हजार रुपयांच्या अनुदानाची मागणी शासनाकडे केली. दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा बाधित शेतकऱ्यांना लागून राहिलेली आहे..अशी मिळणार मदतशासनाकडून ३१,६२८ कोटींचे पॅकेजशेतीपिकांसाठी तीन हेक्टरपर्यंत मदतजिरायतीसाठी प्रतिहेक्टरी १८,५०० रुपयांची मदतबागायतीसाठी २७,००० रुपये प्रतिहेक्टर मिळणारबहुवार्षिक फळपिकांसाठी ३२,५०० रुपये प्रतिहेक्टर मदतखरवडलेल्या शेतजमिनींसाठी ३,४७,००० देणार.