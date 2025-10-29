Agricultural News : नाशिकच्या कांदा-द्राक्ष पिकाला 'अतिवृष्टीचा' दणका! एकरी १३ ते १५ हजार तुटपुंजी मदत, नुकसानभरपाई वाढवण्याची मागणी

नाशिक: सलग तीन दिवसांच्या अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील पिकांचे मोठेच नुकसान झाले आहे. त्याबद्दल मिळणार नुकसानभरपाई प्रचंड कमी असल्याने या त्रुटीविरोधात आज जिल्ह्यातील खासदार प्रकाश वाजे, भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चव्हाण यांना भेटून हा प्रश्न संसदेत नेला. .तर जिल्ह्यातील आमदारांसह विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याकडे मदतीसाठी साकडे घातले. एकूणच नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम अपुरी असल्याने त्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक आहे..चांदवड, काजीसांगवी : दिवाळीच्या सण उत्सवात शेतकऱ्यांची पावसाने मोठी अडचण केली. तालुक्याची ओळख असलेल्या कांदा व द्राक्ष या दोन्ही पिकांना दणका बसला आहे. एकट्या कांदा पिकाचा विचार केला तरी, एकरी ३५ हजारापेक्षा आधीक खर्च येणाऱ्या कांद्याला प्रति एकरी जेमतेम १३ ते १५ हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे मदत वाढविण्याची प्रमुख मागणी आहे..अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाने कोलमडवून टाकले आहे. कांदा पिक पूर्णपणे खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, तर अर्ली द्राक्षबागांवर करपा, डावन्या आणि बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे. परिणामी द्राक्ष उत्पादन घटणार असून निर्यातयोग्य दर्जाही खालावणार आहे..काजीसांगवीत द्राक्ष पिकांचे नुकसानकाजीसांगवी : चांदवड तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यातील पावसापेक्षा जास्त नुकसान या महिन्यातील पावसाने केले आहे. कांदा आणि द्राक्ष पिकांना मोठा दणका बसला आहे. सप्टेंबर महिन्यात परतीच्या पावसाने मका सोयाबीन पोळ कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीतून शेतकरी सावरतो ना सावरतो तोच ऑक्टोंबरमध्ये अवकाळीने पुन्हा उच्छाद मांडला..कांद्याचे रोपे पाच पाच वेळा टाकली. परंतु रोपे वर आलीच नाही. पोळ कांद्यावर बुरशीचा मोठा प्रादुर्भाव वाढला आहे. काही ठिकाणी कांदा पीक सडू लागले आहे. उन्हाळ कांद्याचे रोपे टाकण्याचा कालावधी संपत आल्याने आता रोपे टाकली तर हे कांदे मे मध्ये काढणीला येणार असल्याने त्यावेळी पुन्हा पूर्व मान्सूनचा धोका आहे..द्राक्षबागात पाणीद्राक्ष बागेमध्ये पाणी साचले आहे. फुलोरा अवस्थेत बागा असल्याने घडकुज होत आहे. सतत औषध फवारणीचा खर्च वाढत आहे. काजी सांगवी, सोनी , पिंपळद, हिरापूर, वाहेगांवसाळ, तळेगाव रोही, वडगाव पंगु ,वाकी, पन्हाळे, दिघवद, पाटे ,कोलटेक, हिवरखेडे ,नन्हावे ,गंगावे ,विटावे, निंबाळे साळसाने, बहादुरी, पिंपळनारे, शिवरे ,बोराळे, पारेगाव ,धोडंबे कानमंडळे ,धोंडगव्हाण गावांवर जवळपास पूर्णता तालुक्याला अवकाळी पावसाने मोठा तडाखा दिला. .Nashik Godavari River : देवस्थानच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह! त्र्यंबकेश्वरमधील कुंडांमध्ये थेट नाल्यांचे दूषित पाणी; गोदावरी पात्रात कचऱ्याचे साम्राज्य.बोपाने गावालगत पुलावरुन नदीचे पाणी वाहत असल्याने व उर्धुळ- हिरापूर रस्त्यावरील पुलावरून शिव नदीचे पाणी वाहत असल्याने या गावांचा संपर्क तुटला होता. हिरापूर येथील गोपीनाथ डोंगरे यांच्या गट क्रमांक २७० मध्ये पुनेगाव कालव्याच्या अंडर बायपासमुळे अडीच एकर कांदा पिकात पाणी साचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.