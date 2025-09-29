Nashik Monsoon : ५० हजारांची मदत द्या! 'या' संकटाने उरलीसुरली आशाही संपली; परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात २० तासांत झालेल्या अतिवृष्टीसदृश मुसळधार पावसाने खरिपाची दाणादाण उडाली आहे. मका, ज्वारी, कपाशी, केळी, कांदा, सोयाबीनसह भाताची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. बहुतांश पिके काढणीला आलेली असताना आलेल्या या संकटाने उरलीसुरली आशाही संपल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करा, शेतकऱ्यांना तातडीची एकरी ५० हजारांची मदत जाहीर करा, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. .दरम्यान, सर्वच प्रमुख धरणे भरल्याने मोठा विसर्ग सुरू असून, गोदावरी, गिरणा, तापी या प्रमुख नद्यांसह इतर उपनद्यांना पूर आले आहेत. अनेक गावांचा संपर्क खंडित झाला. दरम्यान, गेल्या २० तासांत सरासरी १५० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..परतीच्या पावसाने रविवारी (ता. २८) नाशिक जिल्ह्यासह चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव येथे पुन्हा अतिवृष्टी झाली असून, धुळे, शिंदखेडा, साक्री, तर नंदुरबार जिल्ह्यात तळोदा, शहादा, नवापूर तालुक्यांत पावसाने दाणादाण उडवून दिली आहे. चाळीसगावात तितूर नदीला पूर आला असून, गिरणेतून विसर्गामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..नाशिक जिल्ह्याला शनिवारी (ता. २७) मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसाने झोडपून काढले. ९६ महसुली मंडळांमध्ये दिवसभरात ६५ मिमीपेक्षा अधिकच्या पावसाची नोंद झाली. गंगापूर धरणातून १०,९८८ क्यूसेकने विसर्ग सुरू असल्याने गोदावरीला यंदाच्या हंगामातील महापूर आला. बागलणमध्ये वीज व घरांच्या पडझडीत एका वृद्धेसह सासरा व सुनेचा मृत्यू झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. भारतीय हवामान विभागाने सोमवारी (ता. २९) जिल्ह्याच्या घाटमाथ्याला ऑरेंज अलर्ट दिला असून, उर्वरित ठिकाणी येलो अलर्ट असणार आहे..सलग दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलेल्या पावसाने शनिवारी (ता. २७) सायंकाळनंतर जोर पकडला असून, दुसऱ्या दिवशीही तो कायम होता. सकाळच्या वेळेत नाशिक शहर व परिसराला पावसाने झोडपले. दुपारी अडीचनंतर पावसाने विश्रांती घेतल्याने नाशिककरांना काहीअंक्षी दिलासा मिळाला. दुपारी तीनला विसर्ग १० हजार ९८८ क्यूसेकपर्यंत वाढविण्यात आला. परिणामी, गोदावरीला यंदाच्या हंगामातील महापूर आला..जिल्ह्यातही सर्वदूर पावसाचा जोर आहे. बागलाण तालुक्यात वीज व घरांच्या पडझडीत तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये टेंभे येथील कस्तुराबाई भिका अहिरे (वय ७५), गौराणेतील देवचंद गोपा सोनवणे (वय ८०) व निर्मला नामदेव सोनवणे (वय ३०) यांचा समावेश आहे. पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, येवला, नांदगाव, कळवण, निफाडमध्येही पावसाने धुमशान घातले. ठिकठिकाणी रस्त्यांवरून पाणी वाहत असल्याने काही गावांचा मार्ग ठप्प झाला. .पावसाच्या संततधारेमुळे जिल्ह्यातील २६ धरणांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. सद्यःस्थितीत १८ धरणांतून विसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे नद्या-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. जिल्ह्यात रविवारी (ता. २८) सकाळी आठपर्यंत सरासरी ७७ मिमी पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, पुढील चोवीस तास जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहील, असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. जिल्हावासीयांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..३२ जनावरे दगावलीमुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात ३२ जनावरे दगावली आहेत. त्यामध्ये ८ छोटी दुधाळ, २२ मोठी दुधाळ व दोन ओढकाम करणाऱ्या जनावरांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त बागलाणमध्ये २४८ कोंबड्या दगावल्याची घटना घडली..‘सरसकट पंचनामे’मूल (जि. चंद्रपूर) : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्यास सांगितले असून, तशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस म्हणाले,‘‘पूरग्रस्तांचे पंचनामे करताना कायद्यांवर किंवा नियमांवर बोट ठेवू नका, पूरग्रस्तांना त्रास होईल असे वागू नका, असे प्रशासनाला सांगितले आहे. सर्व नुकसानीची माहिती आल्यावर अधिकची काय मदत करायची ते सरकार करेल.’’.नांदूरमध्यमेश्वरमधून विसर्गजिल्ह्यातील १८ धरणांमधून सध्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गंगापूरमधून १०,९८८, तर दारणातून ९,५५२ क्यूसेकने विसर्ग केला जात आहे. याशिवाय गौतमी-गोदावरी- २०१६, कश्यपी- १२८०, आळंदी- २९२३, भावली- ८२२, भाम- २०९३, वाकी- ६३०, मुकणे- १९५०, वालदेवी- १३०६, कडवा- ४२०४, वाघाड- ३२१४, पुणेगाव- ३८४०, करंजवण- ९२३०, ओझरखेड- ४०५०, पालखेड- १६०९८ व तिसगावमधून ३२४ क्यूसेकने पाणी सोडण्यात येत आहे. तसेच, नांदूरमध्यमेश्वरमधून ८७ हजार ५४९ क्यूसेक वेगाने मराठवाड्याकडे पाणी झेपावत आहे..दृष्टिक्षेपात जिल्ह्यातील पाऊसत्र्यंबकेश्वरमध्ये तीनदा आला पूरबागलाण तालुक्यात तिघांचा मृत्यू१३६ कच्ची, ११ पक्क्या घरांची पडझडपंधरा झोपड्या, जनावरांचा गोठा नष्टनांदगावमध्ये १३५ घरांमध्ये शिरले पाणीनांदगावला रेल्वेमार्ग पाण्याखालीमध्य रेल्वेची वाहतूक ठप्पअंदरसूल येथे घरांमध्ये पाणी, पिकांचे नुकसाननांदगावमध्ये शाकंभरी नदीच्या पुराने हाहाकारबचावपथकांनी २१ व्यक्तींची केली सुटकाजिल्ह्याला आज ‘ऑरेंज अलर्ट’.Chh. .येवला, पेठ, सुरगाण्याला झोडपलेजिल्ह्यातील ९६ महसुली मंडलांमध्ये ६५ मिमीपेक्षा अधिकच्या पर्जन्याची नोंद झाली आहे. त्यात येवल्यातील नगरसूल व अंदरसूल मंडलांत सर्वाधिक १५५.५ मिमी पाऊस झाला. पेठ तालुक्यातील पेठ, जगमोडी, कोहार व करंजाळी, तसेच सुरगाण्यातील बेऱ्हे व मानखेड या मंडलांत प्रत्येकी १४४.८ मिमी पाऊस झाला.