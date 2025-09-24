नाशिक

Nashik Monsoon : द्राक्ष उत्पादक संकटात: परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांमध्ये पाणी साचले, कोट्यवधींचे नुकसान

Heavy Rainfall Creates Flood Situation in Nashik District : मध्यरात्रीनंतर निफाड, येवला, नांदगाव, मालेगाव, बागलाण, सुरगाणा तालुक्यात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. यामुळे शेतात पाणी साचले असून अनेक ठिकाणी हातातोंडाशी आलेली उभी पीके वाहून गेली.
Agriculture

Agriculture

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने हाहाकार उडाला असून सोमवारी (ता.२२) मध्यरात्रीनंतर निफाड, येवला, नांदगाव, मालेगाव, बागलाण, सुरगाणा तालुक्यात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. यामुळे शेतात पाणी साचले असून अनेक ठिकाणी हातातोंडाशी आलेली उभी पीके वाहून गेली आहेत. पावसामुळे सुरगाणा, निफाडमधील काही गावांचा संपर्क तुटला असून लहानमोठे फरशीपूल पाण्याखाली गेल्याने नागरिक संतापले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rain
onion
Crop Damage
lasalgaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com