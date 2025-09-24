Nashik Monsoon : द्राक्ष उत्पादक संकटात: परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांमध्ये पाणी साचले, कोट्यवधींचे नुकसान

नाशिक: जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने हाहाकार उडाला असून सोमवारी (ता.२२) मध्यरात्रीनंतर निफाड, येवला, नांदगाव, मालेगाव, बागलाण, सुरगाणा तालुक्यात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. यामुळे शेतात पाणी साचले असून अनेक ठिकाणी हातातोंडाशी आलेली उभी पीके वाहून गेली आहेत. पावसामुळे सुरगाणा, निफाडमधील काही गावांचा संपर्क तुटला असून लहानमोठे फरशीपूल पाण्याखाली गेल्याने नागरिक संतापले आहेत..द्राक्षबागांमध्ये पाणी साचले आहे. लासलगावमध्ये पावसाने कहरच केला असून दोन फुटांपर्यत रस्त्यावर तसेच नागरी वसाहतीत पाणी शिरले आहे. इगतपुरी तालुक्यात भातशेती आडवी झाली आहे. एकूणात सोमवारच्या पावसाने निम्म्यावर जिल्ह्यात ओल्या दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे..यंत्रमाग कारखान्यात पाणीमालेगाव : शहरात सोमवारी मध्यरात्रीपासून पाऊस पडत होता. पहाटेपर्यंत जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे येथील पूर्व-पश्चिम भागातील भुयारी गटारीचे काम झालेल्या रस्त्यांची बिकट अवस्था झाली. तसेच अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये रात्री पाणी शिरले होते. याच बरोबर दरेगाव भागातील संजरीनगर भागात आठ ते दहा यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये गुडघ्यापर्यंत पाणी शिरल्याने अनेक कारखानदारांचे कापड, यंत्रमागाच्या मोटारीसह लाखोचे नुकसान झाले आहे..येथील दरेगाव भागातील ओवाडी नाला लगत संजरीनगर येथे परिसरातील नागरिकांकडून वर्गणी गोळा करून मातीचा व मोरी टाकून पूल बांधला होता. सोमवारी रात्रभर सुरु असलेल्या पावसामुळे ओवाडी नाला ओसंडून वाहत होता. ओवाडी नाला परिसरात मोठ्या प्रमाणात नवीन वस्त्या उदयास आल्या आहेत. त्यामुळे या नाल्यांमध्ये प्लॅस्टिक कचरा मोठ्या प्रमाणात साचलेला असतो. त्यामुळे तासभर पाऊस पडला की शहरातील रस्त्यांना नाल्याचे स्वरूप येते. .येथील संजरी मशीदीजवळील शफीक मुल्ला यांच्या २८ यंत्रमाग असलेल्या कारखान्यात मंगळवारी (ता. २३) सकाळी सातला पाणी शिरले. यात शफीक सह परिसरातील कारखानदारांच्या कारखान्यातील भीम, यंत्रमाग, ताणा-बाणा, मोटार आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच परिसरात ३० ते ४० घरांमध्ये देखील पाणी शिरले होते. कारखानदारांनी जेसीबीच्या सहाय्याने नाल्यात अडकलेला कचरा स्वखर्चाने काढल्याने पाण्याचा प्रवाह मोकळा होऊन अनेकांच्या घरातून पाणी कमी झाले..लासलगाव परिसरात कहरलासलगाव ः लासलगाव व परिसरात सोमवारी (ता.२३) मध्यरात्री झालेल्या तुफान पावसाने सर्वत्र हाहाकार उडाला आहे. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाले आहे. शेतकरी, लासलगाव टोमॅटो मार्केट व लासलगाव ग्रामीण रुग्णालय निवासी इमारतीच्या परिसरात तब्बल तीन फूट पाणी साचले होते..पिंपळगाव बसवंत व लासलगाव या दोन प्रमुख बाजार समित्यांमधील संपर्क तुटला असून, कोटमगाव रेल्वे पुलाखाली मोठ्या प्रमाणात पाणी आले असून तसेच अंडरपासवर जवळपास वीस फूट पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. लासलगाव बाजार समितीचा कांदा, टोमॅटो, भाजीपाला यांच्या आवकेवर या घटनेचा मोठा परिणाम झाला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा कृषक परिसर अक्षरशः जलमय झाला आहे. डॉक्टरांच्या क्वार्टर्समध्ये दोन ते तीन फूट पाणी शिरल्याने रहिवाशांना तातडीने स्थलांतरित करावे लागले..वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ग्रामीण रुग्णालयातील ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानातील सुमारे ३० ते ४० गरोदर महिलांची सोनोग्राफी खोळंबली. बाजार समितीच्या टोमॅटो मार्केटमधील तब्बल २२ गाळ्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. ब्राह्मणगाव, विंचूर परिसरात टोमॅटो व कांद्याच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. शेतकऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी केली जात आहे..Khadakwasla Dam : निष्काळजीपणे पाणी सोडल्याचा आरोप; खडकवासला धरण अधिकाऱ्यांची चौकशीची मागणी.गिरणेच्या पुरातून एका व्यक्तीला वाचविलेयेथील गिरणा नदीपात्रात अचानक दुपारी साडेतीनला पाण्याचा प्रवाह वाढला. येथील जब्बार सय्यद नियामत सय्यद (वय ४०, रा. गुलशेरनगर, गल्ली नं.१) हा तरुण कपडे धुण्यासाठी गेला होता. पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने तो गिरणा नदीपात्रात अडकला होता. त्याला अग्निशमन दलाचे जवान तुकाराम जाधव, अमोल जाधव, शहबाज बेग, जालिंदर जाधव यांनी तासभर परिश्रम घेऊन पाण्यातून बाहेर काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.