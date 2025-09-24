Nashik Monsoon : ढगफुटीसदृश पावसाने नाशिकला झोडपले; जनजीवन विस्कळीत, पूरस्थिती

नाशिक: जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने अक्षरशः धूमशान घातले आहे. सोमवारी (ता. २२) मध्यरात्रीनंतर निफाड, येवला, नांदगाव, मालेगाव, बागलाण, सुरगाणा तालुक्यांत मुसळधार आणि ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने जनजीवन विस्कळित झाले. अनेक गावांचा संपर्क तुटला; तर शेतकऱ्यांचे हाता-तोंडाशी आलेले पीक वाहून गेले. नागरी भागांत रस्ते व वसाहतींमध्ये पाणी शिरले. धरणांतून प्रचंड विसर्ग सुरू असून, नद्यांना पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. बुधवारी (ता. २४) यलो अलर्ट घोषित करण्यात आला..एकंदरीत, परतीच्या पावसाने जिल्ह्याला अक्षरशः पूरबुडीत आणले असून, शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. मदत व तातडीच्या उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली. दरम्यान, प्रशासनाने नदीकाठच्या नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले असून, पशुधन नदीपात्रापासून दूर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे नऊ घरांची पडझड झाली आहे. मालेगाव तालुक्यातील पाच घरांचा त्यात समावेश आहे. पेठला दोन, तर कळवण व नांदगावला प्रत्येकी एका घराचे नुकसान झाले..चार जनावरे दगावलीपावसात जिल्ह्यात चार जनावरे दगावली. त्यात मालेगावला दोन बैल व एक गाय वीज पडून गतप्राण झाले; तर नांदगावला गाय मृत्युमुखी पडल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली..चांदवडला ३०० हेक्टरचे नुकसानपावसामुळे चांदवड तालुक्यात दोन गावांत ३०० हेक्टरचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. तसेच सुरगाणा, मालेगाव व येवल्यात काही गावांत पिकांचे नुकसान झाले असून, त्यात भात व आंबा पिकांचा समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..पावसाची भीषण चित्रेदेवळा : खामखेडा- सावकी गावांचा संपर्क तुटलासुरगाणा : पिंपळसोंड- तातापाणी गावांचा संपर्क तुटलानिफाड : सोनेवाडीची स्मशानभूमी पाण्याखालीलासलगाव : डॉक्टर वसाहतीत घराघरांत पाणीभुतकुडा : फरशी पूल पाण्याखालीदरेगाव : आठ यंत्रमाग कारखान्यांत पाणी शिरलेगोळवाड, शेंद्रे : शेतातील माती वाहून गेलीयेवला ः मका, कांदा बियाणे पाण्याखालीइगतपुरी ः भातशेती आडवी, उत्पादन घटणार.तोंडचे पाणी पळालेनिफाड, सुरगाणा, येवला, बागलाण भागांत पिके उद्ध्वस्तद्राक्षबागांमध्ये पाणी साचले, भातशेती आडवीमाळमाथ्यावर तब्बल १३ हजार हेक्टर पिकांचा दणकादेवठाण, सुरेगाव, वाघाळेत माती वाहून गेली.धरणांचा प्रचंड विसर्ग- नद्यांना पूरस्थितीगंगापूर धरणातून ६,३५६ क्यूसेकने विसर्गनांदूरमध्यमेश्वरातून १५,७७५ क्यूसेक पाणी सोडलेचणकापूरमधून १७,९९७ क्यूसेकने वर्गअर्जुनसागरातून ६,८०० क्यूसेक पाणी सोडलेएकत्रित पाणीसाठा ९९.२९ टक्क्यांवर.पुढील हवामानाचा अंदाज (हवामान विभाग)पुढील पाच दिवस ढगाळ वातावरण कायमबुधवारी (ता. २४) व शुक्रवारी (ता. २६) यलो अलर्टहलका ते मध्यम पाऊस व सोसाट्याचा वारा.Solapur : सीना नदीच्या पुराने ३ महामार्ग ठप्प, रेल्वेच्या गाड्यांनाही ब्रेक; अतिवृष्टीने जनजीवन विस्कळीत.२४ तासांतील सर्वाधिक पाऊस (मिमी)जिल्हा सरासरी : ३५.४पेठ : ९०.५, सुरगाणा : ७९.८, नांदगाव ः ५१.६मालेगाव : ५१.२, कळवण : ३६.९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.