Rain Update : इगतपुरीसह घोटी अन् धरणगाव मंडलामध्ये 24 तासात अतिवृष्टी

नाशिक : इगतपुरी तालुक्यात आज सकाळी संपलेल्या २४ तासात अतिवृष्टी झाली. इगतपुरी मंडलात ११९.५, घोटीमध्ये ८७.३, तर धरणगावमध्ये ८४.३ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. इगतपुरी तालुक्यात ६०.९, त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यात ५०.८, तर पेठ तालुक्यात २५ मिलीमीटर पाऊस मागील २४ तासात झाला आहे. (Heavy rain in 24 hours in Ghoti Dharangaon Mandal along with Igatpuri nashik Rain Update Latest Marathi News)

आळंदी, वाघाड, ओझरखेड, तिसगाव, भावली, वालदेवी, भोजापूर, हरणबारी, केळझर ही धरणे ‘फुल्ल’ झाली आहेत. याशिवाय कश्‍यपीमध्ये ९७, गौतमी गोदावरीमध्ये ९८, दारणामध्ये ९३, मुकणेत ९५, गिरणामध्ये ९१ टक्के जलसाठा ठेवण्यात आला आहे. गंगापूर धरणातून सध्यस्थितीत विसर्ग सुरु नसून या धरणात ७९ टक्के जलसाठा आहे.

आळंदीमधून ८०, पालखेडमधून ८१०, वाघाडमधून ७२५, ओझरखेडमधून १४०, दारणामधून ९ हजार ५९६, भावलीतून ९४८, वालदेवीतून ६५, कडवामधून २ हजार २५०, नांदूरमधमेश्‍वरमधून २२ हजार ८५, भोजापूरमधून ४००, हरणबारीमधून ३६०, केळझरमधून ७५, गिरणातून २ हजार ३७६ क्यूसेस विसर्ग सुरु आहे.

जिल्ह्यातील मोठ्या आणि मध्यम २४ धरणांमधील जलसाठा ८८ टक्के असून गेल्यावर्षी याच काळात ५५ टक्के जलसाठा होता. गेल्यावर्षी भावली, वालदेवी, हरणबारी ही धरणे ‘फुल्ल’ झाली होती. नांदूरमधमेश्‍वरमध्ये १०० टक्के जलसाठा ठेवण्यात आला होता.

तालुकानिहाय पर्जन्याची स्थिती

तालुकानिहाय आज (ता.१२) सकाळी संपलेल्या चोवीस तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये आणि आतापर्यंतच्या पावसाची टक्केवारी अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे असून (कंसात गेल्यावर्षी १२ ऑगस्टपर्यंतच्या पावसाची टक्केवारी दर्शवते) :

मालेगाव-०.६-१८९.६ (९०.५), बागलाण-१.२-२०६.९ (८१.४), कळवण-८.७-२०८.९ (६६.९), नांदगाव-२.४-१७१.२ (१३७.२), सुरगाणा-१४.७-१४२.३ (४४.३), नाशिक-४.६-१४६.१ (५१), दिंडोरी-१२.१-२५८.९ (८२), इगतपुरी-६०.९-६७.३ (४७), पेठ-२५-१६४.२ (६८.९), निफाड-४.१-१८८.४ (९०.१), सिन्नर-१.४-१४५.७ (७०.८), येवला-३-१४९.३ (९२.३), चांदवड-३.८-२०४.७ (९१.७), त्र्यंबकेश्‍वर-५०.८-१०७.७(७१.७), देवळा-१.९-२१४.८ (१०६.२).

