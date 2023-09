Nashik Rain Update : जिल्ह्यात काही ठिकाणी उद्यापासून जोरदार पावसाचा अंदाज

Nashik Rain Update : जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. ७) काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाट आणि जोरदार पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (Heavy rain is forecast at some places in district from tomorrow nashik rain update news)

तसेच शुक्रवारी (ता. ८) आणि शनिवारी (ता. ९) काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता केंद्राने वर्तवली आहे. बुधवारपासून (ता. ६) मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. रविवारपर्यंत (ता. १०) आकाश ढगाळ राहणार असून तापमान कमला २९ ते ३२, किमान २० ते २१ अंश सेल्सिअस राहील.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वाऱ्याचा वेग तासाला १७ ते २२ किलोमीटर राहणार आहे. केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी या पावसाच्या अंदाजाच्या आधारे घेता खरीप पिकांवरील कीटकनाशक, बुरशीनाशकाची फवारणीची कामे थांबवावी आणि पशूधन सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे.