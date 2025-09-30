Nashik Monsoon : परतीच्या पावसाने उत्तर महाराष्ट्रात हाहाकार; शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात गेल्या तीन दिवासांपासून हाहाकार उडविणाऱ्या परतीच्या पावसाने सोमवारी (ता. २९) सर्वत्र विश्रांती घेतली. पावसाने केलेल्या नुकसानीचे चित्र पाहून पाऊस थांबला असला तरी शेतकऱ्यांची सारी स्वप्नेही उद्ध्वस्त झाल्याचे आज समोर आले..उभ्या पिकांतील पाणी ओसरू लागले तसे खरिपातील पिकांची स्थिती समोर आल्याने शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत थांबवून ठेवलेला अश्रूंचा बांधही फुटला. मक्याचे पीक पाण्यात, काढलेला मका पाण्यात अन् नुकतीच लावलेली रोपेही पाण्यात, अशी सारी शिवारभर असलेली स्थिती शेतकऱ्यांना पुरती कोलमडून टाकणारी आहे..संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात शनिवारपासून परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली. श्रावणसरींसारखा अखंड कोसळणारा पाऊस थांबायचे नाव घेईना तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या पोटात कालवाकालव झाली होती. या पावसाने होत्याचे नव्हते करून सोडले. काढणीला आलेली पिके कपाशी, मका, ज्वारी, सोयाबीन सारेच पाण्यात बुडाले. केळीच्या बागा आडव्या झाल्या, तशी टोमॅटोची बागही आडवी झाली आहे. कुठे रस्ते वाहून गेले, तर कुठे शेतातील माती पिकांसह वाहून गेली. फुलशेती नष्ट झाली..Sugarcane Crisis : अतिवृष्टीमुळे साखर हंगामावर ‘आपत्ती, मंत्री समितीच्या बैठकीत काय होणार निर्णय.नदीला आलेला पूर कमी झालेला असला तरी पुराने आणलेली घाण, राडारोडा गल्लीतून उचलण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. कृषी विभागाने शिवारात पाऊल ठेवले असले तरी शेतकरी पोटतिडकीने सांगत असलेले दुःख, नुकसान शासकीय फुटपट्टीत बसत नाही, ही स्थिती एकुणात पावसाने शेतकरी पुरता कोलमडला असून, त्याला तातडीने धीर, मदत देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.