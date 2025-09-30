नाशिक

Nashik Monsoon : परतीच्या पावसाने उत्तर महाराष्ट्रात हाहाकार; शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू

Heavy Rain Hits Nashik After Three Days : पावसाने केलेल्या नुकसानीचे चित्र पाहून पाऊस थांबला असला तरी शेतकऱ्यांची सारी स्वप्नेही उद्‌ध्वस्त झाल्याचे आज समोर आले. उभ्या पिकांतील पाणी ओसरू लागले तसे खरिपातील पिकांची स्थिती समोर आल्याने शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत थांबवून ठेवलेला अश्रूंचा बांधही फुटला.
नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात गेल्या तीन दिवासांपासून हाहाकार उडविणाऱ्या परतीच्या पावसाने सोमवारी (ता. २९) सर्वत्र विश्रांती घेतली. पावसाने केलेल्या नुकसानीचे चित्र पाहून पाऊस थांबला असला तरी शेतकऱ्यांची सारी स्वप्नेही उद्‌ध्वस्त झाल्याचे आज समोर आले.

