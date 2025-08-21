Nashik Traffic : नाशिकमध्ये पावसाचा कहर; वाहतूक कोंडीमुळे जनजीवन विस्कळीत

नाशिक: संततधारेने वाहतुकीलाही ‘ब्रेक’ लागून शहरभर वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवली होती. त्यातच आगामी सणामुळे खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेल्यांच्या गर्दीचीही भर पडली. वाहतूक कोंडीमुळे तर काही ठिकाणी सिग्नल यंत्रणाच कोलमडल्याचे दिसून आले. कोंडी सोडविताना वाहतूक पोलिस अंमलदारांना तारेवरची कसरत करावी लागली..जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पावसाने दडी मारली होती. मात्र, मंगळवारी (ता. १९) रात्रीपासून पावसाने जोर धरला. रात्रभर झालेल्या संततधारेने शहरातील रस्ते जलमय झाले होते. सोमवारी (ता.२०) पहाटेपासूनच जोरदार संततधार सुरू होती, ती दिवसभर कायम होती. या संततधारेने शहराचे जनजीवन मात्र विस्कळित झाले..पावसाचा जोर कायम राहिल्याने रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढली. परिणामी ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवली होती. मुख्य बाजारपेठ असलेल्या शालिमार, एमजी रोड, अशोकस्तंभ, रविवार कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड, गंगापूर नाका, कॉलेज रोड परिसरात दिवसभर वाहतूक कोंडी झाली होती. सिटी सेंटर मॉल सिग्नल, त्र्यंबक नाका, मेहेर सिग्नल, खडकाळी सिग्नलची यंत्रणा कोलमडून पडली तर, बहुतांशी रस्त्यांवर पावसामुळे खड्ड्यांची चाळण झाल्याने वाहनचालकांना चांगलीच कसरत करावी लागत होती..खड्ड्यांमुळे कोंडीबुधवारी (ता. २०) शहरातील बहुतांश शाळांना सुटी जाहीर केली होती. यामुळे काही पालकांची अचानक तारांबळ उडाली. रविवार कारंजा, अशोक स्तंभाकडून गंगापूर नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. तर, त्रिमूर्ती चौकातील दुतर्फा रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. दुचाकीचालकांना जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागते. अशीच स्थिती शहर आणि उपनगरी व कॉलनी परिसरात झालेली आहे..Akola Traffic: अकोल्यात ७७ बेशिस्त ऑटोरिक्षांवर धडक कारवाई; ९०,५०० रुपये दंड वसुल, १७ ऑटो डिटेन.याठिकाणी वाहतूक कोंडीरविवार कारंजा, रेडक्रॉस सिग्नल, अशोक स्तंभ, मेहेर सिग्नल, मुंबई नाका, द्वारका सिग्नल, सारडा सर्कल, सिटी सेंटर मॉल, उपनगर नाका, दत्त मंदिर सिग्नल, नाशिक रोड, पाथर्डी फाटा, इंदिरानगर बोगदा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.