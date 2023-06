Nashik Rain Update : नाशिक जिल्ह्यात विविध भागात पावसाची जोरदार बॅटिंग

By

Nashik News : जुन ते सप्टेंबर हा महिना मान्सून चा काळ म्हणुन ओळखला जातो.नाशिक जिल्यातील विविध भागात विजेच्या कडकडाट, वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली .

आज 4 जुन रोजी नाशिकमध्ये दुपारी 12 वाजे पासुन पावसाने हजेरी लावलेली आहे. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकेश्वर येथे एक तासापासून ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्याचबरोबर ब्राह्मणगाव सह परिसरात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस असे वातावरण दिसून येते. (Heavy rainfall in various parts of Nashik district Nashik News)

बागलाण पश्चिम आदिवासी पट्ट्यातील पर्यटन स्थळ असलेला साल्हेर किल्ला परिसरात ततानी, केळझर , पायरपाडा, महादर घाटंबा , साल्हेरवाडी या भागामध्ये देखील वादळी वाऱ्यासह विजेचा कडकडाटा सह मुसळधार पावसाने सुरुवात ची बॅटिंग जोरदार केल्याने शेतकरी सुखावला गेला आहे.

उमराणा येथे देखील वादळी वाऱ्यासह पावसाचा शिडकाव होताना दिसून येतो. डुबेरे परिसरात जोरदार सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस झाल्याने अनेक झाड कोलमडली आहे.

वणी येथे देखील जोरदार पावसाने हजेरी लावलेली आहे. सप्तशृंगी गडावर सकाळपासूनच वातावरणात बदल होत होता आज रविवारच्या सुट्टीच्या निमित्ताने देवीच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे चांगलीच तारांबळ उडाली.

सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात जोरदार वादळ सुरू झाले. त्यात रविवारचा बाजार असल्याने अनेक नागरिकांची, तसेच भाजीपाला विकायला आलेल्या शेतकऱ्यांची एकच धावपळ झाली. झाले विविध ठिकाणी झालेल्या पावसामुळे नाशिककर तृप्त झाले आहेत.