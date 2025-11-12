Nashik High Alert : लाल किल्ला स्फोटानंतर नाशिकमध्ये ‘हायअलर्ट’; काळाराम मंदिर, गोदाघाटावर अतिरिक्त बंदोबस्त!

नाशिक: राजधानी नवी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणेने महाराष्ट्रातही ‘हायअलर्ट’ जारी केला आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक शहरातही पोलिस यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहे. .गोदाघाटावरील रामतीर्थ, काळाराम मंदिरांसह अतिसंवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांकडून वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. दहशतवादविरोधी पथकाकडून शहरातील हॉटेल्स, लॉजेससह रेल्वेस्थानक, बसस्थानकांवर करडी नजर ठेवली जात आहे..लाल किल्ला परिसरात सोमवारी (ता. १०) रात्री स्फोटाची घटना घडली. या हल्ल्याने सुरक्षा यंत्रणेने महाराष्ट्रातही हायअलर्ट दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, संभाजीनगरसह नाशिकमध्ये सावधानतेचा इशारा दिला आहे. दहशतवादीविरोधी पथकासह नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय व नाशिक ग्रामीण पोलिस दल सतर्क झाले आहे. सोमवारी (ता. १०) मध्यरात्रीपासूनच पोलिसांनी शहर-जिल्ह्यात नाकाबंदी करीत वाहनांची कसून तपासणी सुरू केली आहे. शहरात ठिकठिकाणी नाकाबंदी करीत पोलिसांची गस्त वाढविण्यात आलेली आहे..त्र्यंबकेश्वरसह शहरातील काळाराम मंदिर, गोदाघाट, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नोटप्रेस, सिक्युरिटी प्रेस, देवळाली छावणी या महत्त्वाच्या अतिसंवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्तासह पोलिस गस्त वाढविण्यात आलेली आहे. शहरात पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी करीत दुचाकी, चारचाकी, अवजड वाहनांची तपासणी सुरू केली आहे. शहरातील धार्मिक, पर्यटनस्थळे, संवेदनशील ठिकाणे, प्रशासकीय इमारती आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या निवासस्थानांवरील बंदोबस्ताचे पोलिसांना सतर्कतेचे राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..ड्रोनबंदी कायमपहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशात ड्रोन उडविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीतही ड्रोन उडविण्यावरील बंदी अद्यापही हटविण्यात आलेली नाही. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी १६ मेपासून जारी केलेला ‘नो फ्लाय झोन’ ही बंदी अद्यापही कायम आहे. त्या अनुषंगानेही पोलिसांकडून करडी नजर ठेवली जात आहे..Delhi Blast CCTV : सिग्नलला वाहतूक कोंडी असतानाच झाला स्फोट; दिल्लीतल्या चौकातला नवा CCTV व्हिडीओ आला समोर.शहरातील अतिसंवेदनशील ठिकाणेश्री काळाराम मंदिर, पंचवटी, रामतीर्थ परिसर, गोदाघाट, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, त्र्यंबक रोड, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, आकाशवाणी केंद्र, गंगापूर रोड, पोलिस मुख्यालय व आयुक्तालय,जिल्हा व सत्र न्यायालय, भारत प्रतिभूती मुद्रणालय, नाशिक रोड, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, जेल रोड, शासकीय मुद्रणालय, गांधीनगर, औष्णिक वीज केंद्र, एकलहरे, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, जेल रोड, स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देवळाली कॅम्प, संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्था, ओझर रोड, वायुदल स्टेशन, बोरगड व देवळाली (साउथ), कॉम्बॅक्ट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल, गांधीनगर, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) व ओझर विमानतळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.