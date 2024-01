Two innkeepers who burglarize closed bungalows. Dr. Assistant Commissioner of Crime Branch along with the seized materials and issues. Sitaram Kolhe, Unit One Police Inspector Vijay Dhamal and the investigation team esakal

नाशिक Nashik Crime: हायप्रोफाईल चोरट्यांच्या मुसक्या आवळल्या; बंद बंगल्यांची रेकी करून करायचे भरदिवसा घरफोड्या गेल्या वर्षी एका घरफोडीच्या गुन्ह्यात दोघांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर जामीनावर बाहेर येताच पुन्हा त्यांनी घरफोडीचे सत्र सुरू केले होते.