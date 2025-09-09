Crime News : परप्रांतीय कंटेनर चालकाला लुटणाऱ्या दोघींना अटक; नाशिकमध्ये गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश

नाशिक: परप्रांतीय कंटेनर चालकाला लुटणाऱ्या दोघींना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या संशयित यांनी इतर साथीदार यांच्या मदतीने महामार्गावर अशा प्रकारे लूट केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. .निकिता विलास आव्हाड (२९, शुभ संकेत अपार्टमेंट, शिवाजीनगर) व कोमल सुरेश आढाव (२३, आनंद प्लाझा, जयहिंदनगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. दरम्यान संशयित प्रेम घाटे, धीरज घाटे, शुभम आढे यांचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे..रामनिवास गंगाप्रसाद वर्मा (३८, धुंदीगाव, मध्य प्रदेश) हा चालक सात सप्टेंबरला पहाटे चारला कंटेनर (एमएच ०४ एमआर ०९४८) घेऊन सातपूरहून अहिल्यानगरकडे जात असताना चेहडी दारणा पुलावर संशयितांनी त्यांचा ट्रक अडवला. त्यानंतर वर्मा यांच्या मनगटावर कोयत्याने वार करून जखमी करत त्यांच्या खिशातील पाच हजार रुपये हिसकावून घेतले आणि क्यूआर कोडद्वारे एक हजार रुपये घेतले..याचवेळी गस्त घालणारे पोलिस तेथे पोहोचले. त्यांना ही घटना समजताच त्यांनी संशयित यांचा पाठलाग करत दोघा महिलांना पकडले. लूटीनंतर चालक वर्मा सुरुवातीला तक्रार देण्यास तयार नव्हता. मात्र, पोलिसांनी समजावून सांगितल्यानंतर त्याने तक्रार नोंदवली..Vighnahar factory fraud : विघ्नहर कारखान्याची आर्थिक फसवणूक प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; संगनमताने ६० लाखाचा अपहार .दरम्यान, संशयित यांनी याच मार्गावर अर्धा तासापूर्वी एका वाहनचालकाचीही लूट केली होती. चेहडी दारणा पुलावर एका कंटेनरसमोर संशयास्पद रिक्षा दिसल्याने पोलिस कर्मचारी जालिंदर बच्चे, वृंदावन गिते, केतन कोकाटे व मंगेश बोडके यांनी पळून जाणाऱ्या महिलांना ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.