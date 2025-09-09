नाशिक

Crime News : परप्रांतीय कंटेनर चालकाला लुटणाऱ्या दोघींना अटक; नाशिकमध्ये गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश

Two women arrested for highway loot in Nashik : कंटेनर चालकाला लुटणाऱ्या दोघींना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या संशयित यांनी इतर साथीदार यांच्या मदतीने महामार्गावर अशा प्रकारे लूट केल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक: परप्रांतीय कंटेनर चालकाला लुटणाऱ्या दोघींना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या संशयित यांनी इतर साथीदार यांच्या मदतीने महामार्गावर अशा प्रकारे लूट केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

