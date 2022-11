By

नाशिक : शहरात हिंदुत्ववादी संघटनांनी लव्ह जिहाद विरोधात मुक मोर्चा काढण्यात आला. दिल्ली येथे घडलेल्या श्रद्धा वालकर हत्याकांडाचा आरोपी आफताब पूनावालासह यासह सर्व बलात्कार्‍यांना फाशीची शिक्षा व्हावी, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू व्हावा या या मागणीसाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी सहभाग नोंदवला असून यात महिला, युवक- युवती यांचाही सहभाग होता. (Hindu organization aggressive in Nashik against love jihad over shraddha murder case nashik Latest Marathi News)

या होत्या मोर्चातील प्रमुख मागण्या

1) लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायदा करण्यात यावा

2) दिल्ली येथील श्रद्धा वालकर हत्याकांडाचा आरोपी आफताब पूनावालासह यासह सर्व बलात्कार्‍यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.

3) गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू करण्यात यावा.

4) लोकसंख्या नियंत्रण तथा समान नागरी कायदा अमलात आणला जावा.

