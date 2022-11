जुने नाशिक : विविध कामांच्या पुराव्यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस विवाह नोंदणी उदासीन असलेल्या नागरिकांचा आता नोंदणीसाठी कल वाढला आहे. महापालिका पूर्व विभागीय कार्यालयाचा विचार केला तर २०२१ मध्ये वर्षभरात २५७ तर २०२२ मध्ये २४ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ३१५ विवाह नोंदणी झाली आहे.

विवाह झाल्यानंतर मुलीचे आधार कार्डवरील माहेरचे नाव बदलून सासरकडील नाव लावण्यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक कामात तसेच, शाळा महाविद्यालय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध कामांसाठी आई-वडिलांच्या विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.(Graph for marriage registration increases Awareness of citizens this year has increased by 58 compared to last year Nashik News)

त्याचप्रमाणे पासपोर्टसाठी देखील बहुतांशी वेळा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मागितले जाते. इतकेच नाही तर काही कारणास्तव वैवाहिक संबंध तुटल्यास घटस्फोटासाठी वकिलांकडून पुरावा म्हणून त्यांच्या विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र मागितले जाते.

अशा विविध कामांसाठी विवाह होताच विवाह नोंदणी केली जाते. महापालिका पूर्व विभागीय कार्यालयाचा विचार केला तर २०२१ मध्ये वर्षभरात २५७ तर २०२२ मध्ये २४ नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुमारे ३१५ विवाह नोंदणी झाली आहे. अर्थात २०२२ च्या २४ नोव्हेंबरपर्यंतच ५८ ने विवाह नोंदणी वाढली आहे. पुढील डिसेंबर महिन्यात यात आणखी भर पडणार आहे.

मे महिन्यातील तफावत

विवाह नोंदणी संदर्भात दोन्ही वर्षाच्या मे महिन्यातील तफावतचा आकडा लक्षात घेतला तर २०२१ मधील मे महिन्यात केवळ २ विवाह नोंदणी झाल्या. त्यावर कोरोनाचा काही प्रमाणात प्रभाव होता. असे असले तरी २०२२ च्या मे महिन्यात तब्बल २७ विवाह नोंदणी झाल्या आहे.

विवाह नोंदणीतील दोन वर्षांतील तफावत

२०२१ २०२२

महिना विवाह नोंदणी महिना विवाह नोंदणी

जानेवारी ३० जानेवारी २७

फेब्रुवारी ३७ फेब्रुवारी ४२

मार्च ३१ मार्च २६

एप्रिल १४ एप्रिल २७

मे ०२ मे २७

जून २२ जून ४२

जुलै २४ जुलै ३२

ऑगस्ट १७ ऑगस्ट २४

सप्टेंबर २७ सप्टेंबर १८

ऑक्टोबर २१ ऑक्टोबर १८

नोव्हेंबर १४ २५ नोव्हेंबरपर्यंत ३५

डिसेंबर १८

