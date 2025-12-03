नाशिक

Nashik Crime : सुसाईड नोटमधून उलगडा! नवविवाहितेवर ‘करणी’ करणाऱ्या भोंदूबाबा सुनील मुंजेला अटक

Arrest of Tantrik Confirms ANiS Allegations in Hirawadi Suicide Case : नाशिकच्या पंचवटी येथील नवविवाहितेच्या आत्महत्या प्रकरणात अंधश्रद्धा व जादूटोणा केल्याप्रकरणी सुनील बबन मुंजे या भोंदूबाबा मांत्रिकाला पोलिसांनी अटक केली असून, त्याच्या घरातून तंत्र-मंत्राचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
नाशिक: पंचवटीच्या हिरावाडीतील नवविवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी जादूटोणा करणाऱ्या भोंदूबाबा मांत्रिकाला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. सुनील बबन मुंजे असे अटक केलेल्या मांत्रिकाचे नाव आहे. पंचवटी पोलिसांनी सोमवारी (ता. १) मध्यरात्री सदरील कारवाई केली असून, न्यायालयाने त्यास एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मांत्रिकाच्या अटकेने अंनिसने केलेल्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे. दरम्यान, याप्रकरणातील मृत विवाहितेच्या मृत्यूप्रकरणी अटकेतील संशयितांच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी (ता.३) संपत आहे.

