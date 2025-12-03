Nashik Crime : सुसाईड नोटमधून उलगडा! नवविवाहितेवर ‘करणी’ करणाऱ्या भोंदूबाबा सुनील मुंजेला अटक

नाशिक: पंचवटीच्या हिरावाडीतील नवविवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी जादूटोणा करणाऱ्या भोंदूबाबा मांत्रिकाला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. सुनील बबन मुंजे असे अटक केलेल्या मांत्रिकाचे नाव आहे. पंचवटी पोलिसांनी सोमवारी (ता. १) मध्यरात्री सदरील कारवाई केली असून, न्यायालयाने त्यास एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मांत्रिकाच्या अटकेने अंनिसने केलेल्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे. दरम्यान, याप्रकरणातील मृत विवाहितेच्या मृत्यूप्रकरणी अटकेतील संशयितांच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी (ता.३) संपत आहे. .नेहा संतोष पवार (वय २७) हिने गेल्या आठवड्यात विषप्राशन करीत आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी नेहा हिने सात पानी सुसाईड नोट लिहिली होती. तसेच घरझडतीमध्ये जादूटोण्याच्या साहित्य पोलिसांच्या हाती लागले होते. यावरून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी जादूटोण्याचा वापर करीत तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप करीत संशयितांविरोधात जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये कलम लावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गुन्ह्यात कलम वाढविण्यात आले..दरम्यान, नेहा पवार आत्महत्येप्रकरणी अटक संशयित पती संतोष पवार व सासू जीजाबाई पवार यांच्याकडे पोलिसांनी चौकशी केली असता, त्यांनी हिरावाडीतील भोंदूबाबा मांत्रिक सुनील मुंजे (वय ४२, रा. सैलानी मंजिल, हिरावाडी, पंचवटी) सोमवारी (ता.१) मध्यरात्री छापा टाकून अटक केली. त्याच्या घरातून गंडेदोरे, जादूटोण्याचे साहित्य पोलिसांच्या हाती लागले आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक सुनील पवार करीत आहेत..नेहावर जादूटोणामृत नेहा ही माहेरहून येताना भस्म घेऊन यायची. त्यामुळे घरात अडचणी येत असल्याने तिचा पती व सासूने तिच्यावर जादूटोणा करण्यासाठी भोंदूबाबा मुंजे याच्याकडून गंडेदोरे आणि तावीज केले. तसेच, नागाच्या आकाराच्या खिळ्यावर बिबवा लावण्यात आला होता. याबाबतचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. तसेच, संशयित भोंदूबाबा मुंजे याने गंडेदोरे केल्याची कबुली दिली. मुंजेच्या सैलानी मंजिल या घरी तो दरबार भरवायचा. याठिकाणी अडल्या-नडलेल्यांना तंत्र-मंत्राचे धागेदोरे देत त्यांच्यात अंधश्रद्धा पसरवत होता..‘अंनिस’च्या दाव्याला यशदरम्यान, या प्रकरणी सुरुवातीपासून ‘अंनिस’ने पुढाकार घेत संशयितांविरोधात जादूटोणाविरोधी कलम लावण्याची मागणी करीत संशयित भोंदूबाबाला अटक करण्याची मागणी केली होती. याबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनीही गंभीर दखल घेत विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी जादूटोणाविरोधी कलम लावण्याची मागणी केली होती. तपासात तंत्र-मंत्र केल्याचे स्पष्ट झाल्याने अखेर जादूटोणाविरोधी कलम वाढविण्यात आले आहे..Share Market Fraud: ‘उच्च नफा मिळेल’च्या आमिषाखाली व्हॉट्सॲप ट्रेडिंग फसवणूक; सायबर पोलिसांनी ७० लाखांचा फ्रॉड उघडला.भोंदूबाबाने आणखी कुणाला फसविले, त्याची चौकशी पोलिसांनी करावी. नागरिकांनीही अशा अंधश्रद्धायुक्त प्रकारांपासून दूर राहावे. कुणाची फसवणूक झाली असल्यास ‘अंनिस’ किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा.- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, ‘अंनिस’मृत नवविवाहितेच्या ‘सुसाइड नोट’च्या आधारे तपास सुरू आहे. संशयित मांत्रिकाच्या घरातून जादूटोण्यासाठी लागणारे अनेक साहित्य हाती लागले आहे. या प्रकरणी मुंजे यास अटक केली आहे.- सुनील पवार, पोलिस निरीक्षक, पंचवटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.