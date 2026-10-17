छोट्या होम बेकरीतून ब्रँडनिर्मिती; मंजिरी मेंद यांची ‘Cookies Doughnuts N More’ ची यशस्वी वाटचाल

छोट्या होम बेकरीतून ब्रँडनिर्मिती
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मंजिरी मेंद यांच्या ‘कुकीज डोनट्स एन मोअर’ची यशस्वी वाटचाल
आवड, कल्पकता आणि मेहनतीच्या जोरावर छोट्या व्यवसायाला स्वतंत्र ओळख मिळवून देता येते, हे मंजिरी अभिजित मेंद यांनी दाखवून दिले आहे. २०२३ मध्ये एका छोट्या पॉप-अप उपक्रमातून सुरू झालेला त्यांचा ‘Cookies Doughnuts N More’ हा होम बेकरी ब्रँड आज विविध प्रकारचे बेकरी पदार्थ आणि आकर्षक कस्टमाइज्ड केक्ससाठी ओळख निर्माण करत आहे.
या ब्रँडच्या माध्यमातून कस्टमाइज्ड केक्स, एगलेस डोनट्स, ब्राउनीज आणि कुकीज असे विविध पदार्थ तयार केले जातात. चव आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देतानाच बेकिंगमध्ये आरोग्यदायी पर्यायांचा विचार करण्यावरही भर दिला जातो. गुळापासून तयार केलेले केक्स हे ब्रँडचे विशेष आकर्षण असून, चव आणि सजग आहार यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. मैदा आणि साखर नसलेल्या पदार्थांच्या संकल्पनेतूनही ग्राहकांना पर्यायी उत्पादने उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस किंवा अन्य खास प्रसंगांसाठी ग्राहकांच्या आवडीनुसार केक्सचे डिझाइन आणि सजावट केली जाते. ग्राहकांच्या कल्पनांना आकर्षक स्वरूप देत प्रत्येक केक अधिक खास बनविण्याचा प्रयत्न या ब्रँडच्या कार्यपद्धतीत दिसून येतो. सणासुदीच्या काळात रक्षाबंधन, दिवाळी आणि नाताळसाठी खास गिफ्ट हॅम्पर्सही उपलब्ध करून दिले जातात.
उत्पादनांची स्वच्छता, आकर्षक पॅकेजिंग आणि ग्राहकांच्या पसंतीला महत्त्व देत ब्रँडने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या कामाची दखल घेत ‘Maharashtra Business Icon 2025–26’ अंतर्गत ‘Best Baker in Nashik’ या पुरस्काराने ब्रँडला गौरविण्यात आले. २०२३ मधील छोट्या सुरुवातीपासून पुढे जात मंजिरी मेंद यांना आता व्यवसायाचा विस्तार भारतातील विविध शहरांमध्ये करण्याची आणि भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. चव, गुणवत्ता आणि कल्पकतेच्या बळावर मोठी स्वप्ने साकारण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे.
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