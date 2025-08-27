नाशिक

Crime News : दीराच्या घरातील ५९ लाखांचे दागिने लंपास; भावजयीसह मैत्रिणीला अटक

Massive Jewelry Theft in Nashik Residence : सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड लंपास करणाऱ्या भावजाईसह तिच्या मैत्रिणीच्या मुस्क्या आवळल्या. त्यांच्याकडून सुमारे ४६ लाख किमतीचे ५२ तोळे वजनाचे दागिने हस्तगत केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी दिली.
Crime
Crimesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जुने नाशिक: दीराचे ५९ लाख ८५ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड लंपास करणाऱ्या भावजाईसह तिच्या मैत्रिणीच्या मुस्क्या आवळल्या. त्यांच्याकडून सुमारे ४६ लाख किमतीचे ५२ तोळे वजनाचे दागिने हस्तगत केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी दिली.

