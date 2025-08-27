Crime News : दीराच्या घरातील ५९ लाखांचे दागिने लंपास; भावजयीसह मैत्रिणीला अटक

जुने नाशिक: दीराचे ५९ लाख ८५ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड लंपास करणाऱ्या भावजाईसह तिच्या मैत्रिणीच्या मुस्क्या आवळल्या. त्यांच्याकडून सुमारे ४६ लाख किमतीचे ५२ तोळे वजनाचे दागिने हस्तगत केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी दिली..मनोज काकरिया ५ एप्रिल रोजी कुटुंबीयांसह सुट्टी घालवण्यासाठी मुंबई येथील घरी गेले होते. ७ एप्रिल रोजी घरी परतले. त्यांच्या घरातील दरवाजे उघडे आणि सामान अस्ताव्यस्त दिसून आले. घराची पाहणी केली असता घरातून सुमारे ५९ लाख ८५ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी ८ एप्रिल रोजी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात अज्ञात संशयीताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत बारकाईने पाहणी केली. घरफोडीत कोणतीही जबरदस्ती किंवा तोडफोड झालेली नसल्याने चोरी घरातील किंवा ओळखीतील व्यक्तींनी केली असावी. असा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्या दृष्टीने मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाने तपास सुरू केला. यात तक्रारदार यांच्या भावजयीने चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र ती गेल्या चार महिन्यांपासून फरारी होती. तिच्याशी कुणाचाही संपर्क होऊ नये. .यासाठी मोबाईल तसेच अन्य संपर्क बंद करून ठेवले. दरम्यान पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक समद बेग यांना ती मुंबई येथे येत असल्याची माहिती मिळाली. गुप्त आणि तांत्रिक तपासाद्वारे तिला मुंबईतून ताब्यात घेत चौकशी केली असता मैत्रीण अमरिता दिव्येश ठक्कर हिच्यासह गुन्हा केल्याचे सांगितले. संशयित मैत्रीण गुजरात येथे असल्याची माहिती मिळाली..गुन्हे शोध पथकाच्या विशेष पथकाने गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथे सापळा रचून संशयित अमरिता ठक्करला ताब्यात घेत त्यांच्याकडून ५२ तोळे वजनाचे, ४६ लाख रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले..Wardha Crime: कर्जाच्या विवंचनेतून २९ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याची गळफास घेऊन, संपवले जीवन .वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष नरूटे, सहायक निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनात उपनिरीक्षक समद बेग, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक रोहीदास सोनार, हवालदार देविदास गाढवे, योगेश अपसुंदे, समीर शेख, आकाश सोनवणे, राजेंद्र नाकोडे, नवनाथ उगले, गणेश बोरणारे, दीपक जगदाळे, श्रीकांत कर्पे तसेच महिला पोलिस मोहिनी चव्हाण, प्रेरणा शेळके यांनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.