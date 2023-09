ZP Home Visit Campaign: जिल्ह्यातील मॉडेल गावांमध्ये गृहभेट अभियान

By

ZP Home Visit Campaign : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत शाश्वत स्वच्छतेसाठी गावे हागणदारीमुक्त अधिक (मॉडेल) केली जात आहेत.

जी गावे मॉडेल झाली आहेत, अशा गावातील स्वच्छतेची शाश्वतता राहावी, यासाठी जिल्ह्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत दृष्यमान स्वच्छतेसाठी कुटुंब भेटी अभियान राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली. (Home visit campaign in model villages of district nashik zp)

जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत विविध उपक्रम सुरू आहेत. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत अंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाचे कामे करण्यात येत असून, ३९४ गावांमध्ये ही कामे पूर्ण झाल्याने ही गावे मॉडेल घोषित करण्यात आली आहेत.

सांडपाणी व घनकचऱ्याची कामे पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये स्वच्छतेची शाश्वतता राहावी, यासाठी जिल्ह्यात गृहभेट अभियान राबविण्यात येत आहे.

सदरचे अभियान गावस्तरावरील शासकीय कर्मचारी यांच्यामार्फत राबविले जाणार असून, गृहभेटीदरम्यान कुटुंबातील सदस्यांना काही प्रश्न विचारून माहिती घेण्यात येणार असून, त्याकरिता प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे.

यामध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालय, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक व्यवस्थापन, मैला गाळ व्यवस्थापन याविषयी प्रश्न विचारले जाणार असल्याची व याबाबत सर्व तालुक्यांना निर्देश दिल्याची माहिती पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, कुटुंब भेट अभियानात गावस्तरावरील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, तसेच ग्रामस्थांनी सहभागी होऊन अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.