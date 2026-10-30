नाशिक

Dindori Drought : शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या आशा पल्लवित! दिंडोरीतील दुष्काळाच्या तीव्रतेचे होणार सर्वेक्षण....

परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या दिंडोरी तालुक्यातील दुष्काळाच्या तीव्रतेचे आता सर्वेक्षण होणार आहे.
dindori agriculture loss

dindori agriculture loss

sakal

दिगंबर पाटोळे
Updated on

वणी (नाशिक) - परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या दिंडोरी तालुक्यातील दुष्काळाच्या तीव्रतेचे आता सर्वेक्षण होणार आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिंडोरीसह राज्यातील दहा तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीची पडताळणी करून पंचनामे व सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालाच्या आधारे दुष्काळी तालुका जाहीर करण्याबाबत शासन निर्णय घेऊ शकते. तसेच, निकषांनुसार दुष्काळग्रस्तांसाठी लागू असलेल्या शासकीय मदतीच्या योजना व सवलतींचा लाभ मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Drought
vani
Agriculture Loss
dindori taluka