Dindori Drought : शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या आशा पल्लवित! दिंडोरीतील दुष्काळाच्या तीव्रतेचे होणार सर्वेक्षण....

वणी (नाशिक) - परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या दिंडोरी तालुक्यातील दुष्काळाच्या तीव्रतेचे आता सर्वेक्षण होणार आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिंडोरीसह राज्यातील दहा तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीची पडताळणी करून पंचनामे व सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालाच्या आधारे दुष्काळी तालुका जाहीर करण्याबाबत शासन निर्णय घेऊ शकते. तसेच, निकषांनुसार दुष्काळग्रस्तांसाठी लागू असलेल्या शासकीय मदतीच्या योजना व सवलतींचा लाभ मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे..दिंडोरी तालुका वगळता नाशिक जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांचा यापूर्वीच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र, दिंडोरी तालुक्यातही परतीचा पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पावसाअभावी उभी पिके अर्धवट अवस्थेतच करपून गेली. भात, सोयाबीन, मका यांसह अन्य खरीप पिकांना मोठा फटका बसला असून, उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. पिकांवर केलेला खर्चही वसूल होण्याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत..तालुक्यातील पिकांचे नुकसान आणि पावसाची स्थिती लक्षात घेता दिंडोरी तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून करण्यात येत होती. यासाठी आंदोलने, निवेदने आणि शासनदरबारी पाठपुरावा करण्यात आला. दुष्काळाच्या निकषांनुसार तालुक्यातील परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली होती..राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार पुणे जिल्ह्यातील मावळ, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, पेण, तळा व महाड, तसेच पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड या दहा तालुक्यांतील दुष्काळाच्या तीव्रतेची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.संबंधित तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांच्या क्षेत्रापैकी २० टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण व ग्राउंड टुथिंग करून शासनाच्या निकषांनुसार मंडळनिहाय अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रक्रियेतून पिकांच्या नुकसानीची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर सर्वेक्षण अहवाल आणि लागू निकषांच्या आधारे शासनाकडून पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो..दिंडोरी तालुका अद्याप दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झालेला नसला, तरी शासनाच्या या आदेशामुळे त्या दिशेने कार्यवाही सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वेक्षण अहवालानुसार तालुका दुष्काळी घोषित झाल्यास किंवा संबंधित निकषांनुसार पात्रता निश्चित झाल्यास शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या शासकीय मदत योजना, सवलती व अन्य लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, पंचनामे आणि शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.