Accident : अजमेर सौंदाणेच्या मगर कुटुंबाचा जयपूरजवळ भीषण अपघात! कुलदैवताच्या दर्शनासाठी निघालेल्या तिघांचा मृत्यू; कुटुंबातील अन्य सदस्य गंभीर जखमी

सटाणा - माउंट अबू येथील कुलदैवताच्या दर्शनासाठी निघालेल्या अजमेर सौंदाणे (ता. बागलाण) येथील मगर कुटुंबावर राजस्थानमध्ये काळाने घाला घातला. जयपूरपासून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावरील बगडू टोलनाक्याजवळ शुक्रवारी (ता.२३) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य सदस्य गंभीर जखमी झाले. धार्मिक दर्शनासाठी एकत्र निघालेल्या कुटुंबावर ओढवलेल्या या संकटामुळे अजमेर सौंदाणे गावावर शोककळा पसरली आहे..मगर कुटुंबातील सुमारे ३० सदस्य सोमवारी माउंट अबू येथील कुलदैवताच्या दर्शनासाठी घरातून निघाले होते. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, पुरुष आणि लहान मुले अशा तीन पिढ्यांचा या प्रवासात समावेश होता. मात्र, राजस्थानमध्ये प्रवास सुरू असतानाच झालेल्या अपघाताने कुटुंबाच्या आनंदयात्रेचे दुःखात रूपांतर झाले..या दुर्घटनेत कृषी विभागाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी दीपक त्र्यंबकसिंग मगर (वय-६९), शेतकरी संदीप रामसिंग मगर (वय-५५) आणि महेश विजयसिंह मगर (वय-५०) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर संगीता दीपक मगर (वय-५५), मंगला संदीप मगर, विद्या महेश मगर, सुनील रामसिंग मगर (वय-६१), सुनेत्राबाई सुनील मगर (वय-५५), दिलीपसिंग रामसिंग मगर, सुरेखाबाई दिलीपसिंग मगर (वय-५०), राहुल रणजितसिंग मगर, जयश्री मगर, अनुष्का मगर, प्रेमसिंग विजय सिंह मगर (वय-४५), सोनल प्रेमसिंग मगर, स्वामी प्रेमसिंग मगर, सुनंदाबाई प्रेमसिंग मगर (वय-६५), प्रियंका सुरेंद्र मगर (वय-२८), दामिनी उपेंद्र मगर, सावी सुरेंद्र मगर, यज्ञेश उपेंद्र मगर, ध्रुवा उपेंद्र मगर, धनुबाई भगवानसिंग मगर, साई भूषण मगर, अभिषेक मगर आणि सुषमा मगर यांच्यासह अन्य सदस्य गंभीर जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत काही जणांच्या पायांना गंभीर दुखापत झाली असून, इतरांनाही मोठा मार लागला आहे..पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचा मदतीसाठी पुढाकार -दरम्यान, राजस्थानमधील जयपूर येथे नाशिक जिल्ह्यातील भाविकांच्या वाहनाला झालेल्या अपघाताची माहिती मिळताच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. अपघातातील जखमींना तातडीने योग्य रुग्णालयात दाखल करून आवश्यक वैद्यकीय सुविधा आणि दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली. तसेच मृतांच्या पार्थिवांचे शवविच्छेदन लवकरात लवकर पूर्ण करून ते अंत्यसंस्कारासाठी नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्याची मागणी केली..राज्यपाल कार्यालयाने या घटनेची दखल घेत जखमींना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती दिली. कुलदैवताच्या दर्शनासाठी श्रद्धेने एकत्र निघालेल्या मगर कुटुंबाला वाटेतच या भीषण दुर्घटनेला सामोरे जावे लागल्याने गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.