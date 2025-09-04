नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये चोरट्यांचे धाडस वाढले! बंद घरांना लक्ष्य करत एका रात्रीत दोन ठिकाणी घरफोडी

Multiple House Break-ins Reported in Nashik : घरफोडीचे सत्र सुरूच असून वेगवेगळया दोन घरफोडींमध्ये चोरट्यांनी सुमारे सव्वाचार लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे. चोरट्यांनी घरफोडीत रोकडसह सोन्या-चांदीच्या दागिणे चोरून नेले आहेत.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहर परिसरामध्ये घरफोडीचे सत्र सुरूच असून वेगवेगळया दोन घरफोडींमध्ये चोरट्यांनी सुमारे सव्वाचार लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे. चोरट्यांनी घरफोडीत रोकडसह सोन्या-चांदीच्या दागिणे चोरून नेले आहेत. याप्रकरणी गंगापूर व उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच पंचवटी हद्दीतील घरफोड्यांची उकल पोलिसांनी केली असून, दुसरीकडे घरफोड्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
gold
robbery
thief
police investigation
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com