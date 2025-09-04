Crime News : नाशिकमध्ये चोरट्यांचे धाडस वाढले! बंद घरांना लक्ष्य करत एका रात्रीत दोन ठिकाणी घरफोडी

नाशिक: शहर परिसरामध्ये घरफोडीचे सत्र सुरूच असून वेगवेगळया दोन घरफोडींमध्ये चोरट्यांनी सुमारे सव्वाचार लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे. चोरट्यांनी घरफोडीत रोकडसह सोन्या-चांदीच्या दागिणे चोरून नेले आहेत. याप्रकरणी गंगापूर व उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच पंचवटी हद्दीतील घरफोड्यांची उकल पोलिसांनी केली असून, दुसरीकडे घरफोड्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही. .शादाब अनवर शेख (रा. महाले रो हाऊस, पवार हॉस्पिटल मागे, धर्माजी कॉलनी, ध्रुवनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, शेख कुटुंबीय सोमवारी (ता.१) बाहेरगावी गेले असता अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या बंद रो हाऊसचा कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी बेडरूममधील कपाटात ठेवलेली ५५ हजारांची रोकड व सोन्या-चांदीचे दागिणे असा सुमारे १ लाख ४२ हजार रूपये किमतीचा ऐवज चोरून नेला. .सांगलीत खळबळ! 'गणेश विसर्जनासाठी निघालेल्या दोघींचा विनयभंग, चाकूहल्ला'; रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास घटना.. .याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास हवालदार महाले करीत आहेत. तर, दुसरी घरफोडीची घटना जेलरोड परिसरात घडली. नवनीत राकेश चौबे (रा. मनियारी व्हिला, मंगलमूर्ती नगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, चौबे कुटुंबीय गेल्या २८ ऑगस्टपासून बाहेरगावी गेले होते. या दरम्यान अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराच्या खिडकीचे लोखंडी रॉड तोडून घरफोडी केली. घरात शिरलेल्या चोरट्यांनी बेडरूममधील कपाटात ठेवलेली अडीच लाखांची रोकड व सोन्या-चांदीचे दागिने असा सुमारे दोन लाख ७८ हजार रुपये किमतीचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक कल्पेश दाभाडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.