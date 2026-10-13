नाशिक

‘हाऊस ऑफ ज्वेल्स बाय बाफनाज्’ची वर्षपूर्ती

‘हाऊस ऑफ ज्वेल्स बाय बाफनाज्’ची वर्षपूर्ती
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लोगो : मार्केट अपडेटस्‌ ------ NSK26H32261 जळगाव : ‘हाऊस ऑफ ज्वेल्स – बाय बाफनाज्’ यांच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कृतज्ञता सोहळ्यास उपस्थित खासदार स्मिता वाघ, आमदार सुरेश (राजूमामा) भोळे, माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील व मान्यवर. ---------- ‘हाऊस ऑफ ज्वेल्स बाय बाफनाज्’ची वर्षपूर्ती उपशीर्षक कृतज्ञता महोत्सवासह ‘स्वर्ण शृंगार’ ऑफर सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १३ : ग्राहकांचा विश्वास, पारदर्शक व्यवहार आणि दर्जेदार दागिन्यांची परंपरा जपणाऱ्या शहरातील रिंग रोड स्थित ‘हाऊस ऑफ ज्वेल्स – बाय बाफनाज्’ यांच्या वर्धापनदिनानिमित्त ११ ते २० ऑक्टोबर दरम्यान ‘कृतज्ञता महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे. ‘कृतज्ञता महोत्सवा’चे घटस्थापनेला उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी खासदार स्मिता वाघ, आमदार सुरेश भोळे उर्फ राजुमामा, माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील, डॉ. वैभव पाटील, अनिल कांकरिया, लखीचंद जैन, डॉ. आकाश जैन यांच्यासह ‘हाऊस ऑफ ज्वेल्स – बाय बाफनाज्’चे कस्तूरचंद बाफना, सुनील बाफना, अनिता, अभिषेक यांच्यासह परिवारातील सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दालनाला भेट देत शुभेच्छा दिल्या. ‘स्वर्ण शृंगार’ सवलत नवरात्रोत्सव आणि दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच येणाऱ्या लग्नसराईनिमित्त दागिने खरेदीसाठी ‘स्वर्ण शृंगार’ योजनेत आकर्षक सवलती आहेत. सोन्याच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर फ्लॅट २५ टक्के सूट, हिरे व पोल्की दागिन्यांच्या मजुरीवर फ्लॅट ३० टक्के सूट, तर चांदीच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर १५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच चांदीच्या वस्तूंच्या एमआरपीवर थेट १० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. ही सवलत १४ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. -------

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