NMC News : बाह्ययंत्रणा मार्फत घरोघरी पोहोचणार घर, पाणीपट्टी बिल; उत्पन्न वाढविण्यासाठी मनपा प्रशासनाचा निर्णय

NMC News : घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची देयके प्रत्येक घरापर्यंत वेळेत पोहचत तर नाहीत. शिवाय थकबाकीची रक्कम देखील वाढत आहे. दुसरीकडे पालिकेचा आस्थापना खर्च वाढत असल्याने रिक्तपदांसह नवीन भरती करता येत नाही.

त्यामुळे उत्पन्नाचा आकडा वाढवून आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी विविध कर विभागाने अखेरीस घर व पाणीपट्टी देयकांचे वाटप बाह्ययंत्रणेमार्फेत (आऊटसोर्सिंग) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (House water bill will reach every house through external system by nmc nashik news)