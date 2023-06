Pre Monsoon Rain: मॉन्सून पूर्व पावसाने घरांची पडझड; शेतमाल, जनावरांच्या चाऱ्यांचे मोठे नुकसान

By

Pre Monsson Rain : इगतपुरी तालुक्यातील टाकेद परिसरात रविवारी (ता. ४) दुपारी एकच्या सुमारास जोरदार झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने टाकेद खुर्द येथील सुरेश चंदर नवले व शेतकरी बाळू लक्ष्मण गायकवाड यांच्या घरांचे पत्र्याचे छप्पर जवळपास साठ मीटर अंतरावर उडून गेले आहे.

यात ११ केव्ही विद्युत तारा देखील तुटून पडल्या. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही तरी या उडून गेलेल्या छतांमुळे शेजारील ग्रामस्थांचे घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. (Houses collapse due to Pre Monsoon Rain Heavy loss of crops animal fodder at taked budruk nashik news)

घटनेमुळे विद्युत तारा तुटल्याने काही काळ वीज पुरवठा खंडित होता. विद्युत तारा तुटल्याची माहिती मिळताच वायरमन सोमनाथ मोरे यांनी आपल्या पथकासह तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत वीज पुरवठा सुरळीत केला.

तसेच, टाकेद परिसरात इतर ठिकाणी बागायती पिके, शेतमाल, जनावरांच्या चाऱ्याची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहे.

या घटनेची माहिती सरपंच सचिन बांबळे, ग्रामस्थ काळे, पोलिसपाटील शरद निर्मळ यांच्याकडून मिळताच राम शिंदे यांनी घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या मार्फत प्रशासनाकडे पंचनाम्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरपंच सचिन बांबळे, पोलिसपाटील शरद निर्मळ, बहिरू लगड, नवनाथ निर्मळ, ग्रामविकास अधिकारी चौधरी भाऊसाहेब आदींसह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. या घटनेत सुरेश चंदर नवले, बाळू लक्ष्मण गायकवाड, सचिन रामदास बांबळे,

बहिरू गोविंद बांबळे, मीराबाई निवृत्ती मुकणे, भोरु ठमा घाणे, नामदेव चंदर खराटे, निवृत्ती नामदेव निर्मळ, रावसाहेब पलू मुकणे आदी शेतकरी कुटुंबातील घरांचे नुकसान झाले आहे.