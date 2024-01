Nashik: किती रोहित्र सव्वा कोटींतून घेतले सांगा? जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत वीजवितरण कंपनी विरोधात आमदार आक्रमक

नाशिक : ग्रामीण भागात वीज पुरवठा करणारी रोहित्र खराब झाल्यास तीन दिवसांत रोहित्र बसवून देण्याचे आश्वासन हवेतच विरल्याने आमदारांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले.

अतिरिक्त रोहित्र (डीपी) घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने एक कोटी ३० लाख रुपये दिलेले असताना या निधीचे काय झाले, असा संतप्त प्रश्न आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी उपस्थित केला. (how many Rohitras were taken out of half crore MLA aggressive against power distribution company in district planning committee meeting Nashik)