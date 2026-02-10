Nashik HSC Exam : 'परीक्षा म्हणजे आयुष्याचा शेवट नाही'; मंत्री दादा भुसे यांचा विद्यार्थ्यांना दिलासा

नाशिक: बारावीच्या लेखी परीक्षांना मंगळवार (ता. १०)पासून सुरुवात होत आहे. इंग्रजी विषयाचा पहिला पेपर पार पडणार आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होत असलेल्या या परीक्षेसाठी नाशिक विभागातून एक लाख ७३ हजार ७१३ विद्यार्थी सामोरे जाणार आहेत. गैरप्रकार, कॉपीची प्रकरणे रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग तसेच प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा पार पडत होत्या. परीक्षा प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या लेखी परीक्षांना मंगळवार (ता. १०)पासून सुरुवात होत आहे. सकाळ सत्रात अकरा ते दुपारी दोन या वेळेत इंग्रजी विषयाचा पेपर पार पडेल. यानंतर बुधवारी (ता. ११) सकाळ सत्रात हिंदी विषयाचा, तर दुपारच्या सत्रात जर्मन, जापनीज यासह इतर विविध परदेशी भाषांच्या विषयाची लेखी परीक्षा होईल. गुरुवारी (ता. १२) मातृभाषा मराठीसमवेत इतर प्रादेशिक भाषांचे पेपर सकाळ सत्रात, तर ऊर्दू, फ्रेंच, स्पॅनिश अशा भाषांचे पेपर दुपारच्या सत्रात पार पडणार आहेत..सुरुवातीच्या टप्प्यात भाषाविषयक परीक्षा पार पडल्यानंतर पुढील टप्प्यात विद्याशाखानिहाय विज्ञान, वाणिज्य आणि कला शाखेतील विशेष विषयांची लेखी परीक्षा पार पडणार आहे. या परीक्षांच्या अनुषंगाने शिक्षण मंडळ, शिक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन आदींच्या पातळीवर तयारी केली आहे. सीसीटीव्ही बसविण्याची सक्ती यासह परीक्षा केंद्राच्या आवारात फोटोकॉपी दुकाने बंद ठेवण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. तसेच केंद्रांबाहेर पोलिस बंदोबस्त तैनात असेल. गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नियुक्त केली असून, विविध केंद्रांवर अचानक भेट देत पाहणी केली जाणार आहे..परीक्षा ही सुंदर प्रवासाची सुरुवात : मंत्री भुसेपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे. महत्त्वाच्या शैक्षणिक टप्प्यावर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना धीर देण्यासाठी आणि त्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी मंत्री भुसे यांनी विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे संवाद साधला. ‘परीक्षा म्हणजे आयुष्याचा शेवट नसून एका सुंदर प्रवासाची ही सुरुवात आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही दडपणाशिवाय आत्मविश्वासाने या परीक्षेला सामोरे जावे,’ असे आवाहन त्यांनी केले. .HSC English Exam: इंग्रजीच्या पेपरने बारावीला सुरुवात; पोलिसांचा खडा पहारा.विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी परीक्षेसाठी मेहनत घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या कष्टाला आणि जिद्दीला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य उत्तम राहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक विचार करावा, पुरेशी झोप घ्यावी, सकस आहार घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचण्याचे आवाहन केले. कष्टाच्या जोरावर विद्यार्थी राज्याचे नाव नक्कीच उज्ज्वल करतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.