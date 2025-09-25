नाशिक

Ladki Bahin Yojana : 'लाडक्या बहिणीं'साठी तरतूद, पण निधी नाही! मानव विकास कार्यक्रमातील योजनांना शासनाचा 'खो'

2025-26 Human Development Program in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिला व विद्यार्थिनींसाठी असलेल्या महत्त्वाच्या मानव विकास कार्यक्रमाला शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. यामुळे गर्भवती महिलांची तपासणी आणि विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक सुविधांसारख्या योजना अडचणीत आल्या आहेत.
गौरव जोशी
नाशिक: मानव विकास कार्यक्रमात २०२५-२६ मध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य आणि विद्यार्थिनींना शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी ३८ कोटी ९७ लाख ७० हजारांची तरतूद जिल्हा मानव विकास विभागाने केली आहे. विविध आठ योजनांमधून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पण, चालू आर्थिक वर्षाचे सहा महिने संपुष्टात आले असतानाही शासनाने एक रुपयाचा निधी जिल्ह्याला दिलेला नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा टेंभा मिरविणाऱ्या शासनाने ग्रामीण महिला आणि विद्यार्थिनींना वाऱ्यावर सोडले आहे.

