Ladki Bahin Yojana : 'लाडक्या बहिणीं'साठी तरतूद, पण निधी नाही! मानव विकास कार्यक्रमातील योजनांना शासनाचा 'खो'

नाशिक: मानव विकास कार्यक्रमात २०२५-२६ मध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य आणि विद्यार्थिनींना शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी ३८ कोटी ९७ लाख ७० हजारांची तरतूद जिल्हा मानव विकास विभागाने केली आहे. विविध आठ योजनांमधून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पण, चालू आर्थिक वर्षाचे सहा महिने संपुष्टात आले असतानाही शासनाने एक रुपयाचा निधी जिल्ह्याला दिलेला नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा टेंभा मिरविणाऱ्या शासनाने ग्रामीण महिला आणि विद्यार्थिनींना वाऱ्यावर सोडले आहे..ग्रामीण भागातील त्यातही विशेष करून आदिवासी तालुक्यांमधील मानव विकासाच्या निर्देशांकात वाढ करण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून जिल्हा मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण महिला आणि विद्यार्थिनींकरिता निरनिराळ्या योजना हाती घेण्यात येतात..त्यामध्ये गर्भवतींची नियमित तपासणी, महिलांसाठी आरोग्य शिबिर व मोफत औषधे पुरविणे, बाळंत महिलांना बुडीत मजुरीचा लाभ देणे, शून्य ते ६ वयोगटांतील मुलांची आरोग्य तपासणी केली जाते. तसेच ग्रामीण विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी मोफत बसप्रवास, सायकल वितरित करण्यात येते. याव्यतिरिक्त कस्तुरबा गांधी विद्यालयांसाठी निधीची तरतूद करणे क्रमप्राप्त आहे..जिल्हा मानव विकास विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षासाठी विविध योजनांसाठी ३८ कोटी ९७ लाख ७० हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसा प्रस्तावदेखील शासनाला सादर करण्यात आला. मात्र, सप्टेंबर संपुष्टात येत असतानाही शासनाने एक रुपयाचा निधी मानव विकास कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून दिलेला नाही. .दरम्यान, शासन लाडकी बहीण योजनेवर महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते आहे. मात्र, या योजनेमुळे अगोदरच तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विविध योजनांना शासनस्तरावरून कात्री लावली जात आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण महिला व विद्यार्थिनींसाठी आधार ठरणाऱ्या मानव विकास कार्यक्रमाची शासनस्तरावर उपेक्षा केली जात आहे..सव्वासात कोटींचे दायित्वजिल्हा मानव विकास विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मानव विकास कार्यक्रमासाठी ४० कोटी ३२ लाखांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात राज्य शासनाने विलंबाने निधी उपलब्ध करून देताना तो कमी प्रमाणात दिला. परिणामी, गेल्या वर्षीचे सात कोटी २८ लाख ३८ हजार रुपयांचे दायित्व बाकी असल्याची माहिती प्रशासनाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. त्यामुळे चालू वर्षाचा निधी आल्यानंतर पहिले दायित्वाची निधी वितरित करून उर्वरित निधीतून योजनांसाठी निधी द्यावा लागणार आहे..Maharashtra Politics: राज्यातील दोन मंत्री हरवले, थेट पोलिसात तक्रार दाखल... बक्षिसही ठेवलं, नेमकं काय घडलं?.२०२५-२६ मध्ये योजनांसाठी तरतूदशिक्षण विभाग : दोन कोटी ६० लाखआरोग्य विभाग : नऊ कोटी ९९ लाख ७० हजारविशेष निधी : २४ कोटीइतर निधी : दोन कोटी ७४ लाख.