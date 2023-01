Nashik News : सिन्नरमध्ये पतीपत्नीची गळफास घेत आत्महत्या

सिन्नर (जि. नाशिक) : शहरातील सिन्नर नाशिक महामार्गालगत असलेल्या एसटी कॉलनी परिसरात सोमवारी (ता.२३) रात्री पतीपत्नीने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. आर्थिक विंवचनेतून दोघांनी आत्महत्या केल्याचे कारण समोर येत आहे. (Husband and wife commit suicide by hanging themselves in Sinnar Nashik News)

रोहिदास रामा शिंपी (५५) व शोभा रोहिदास शिंपी (५०) असे पतीपत्नीचे नाव आहे. शिंपी दांम्पत्याने घरातील भिंतीच्या हुकास दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली. याप्रकरणी रामलाल सरवण सैनी (३०, रा. उद्योगभवन) यांनी सिन्नर पोलिस ठाण्यात माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी येत पाहणी केली.

दोघांचे ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करून रात्री उशिरा मृतदेह नातेवाईंकांच्या ताब्यात देण्यात आला. आत्महत्येने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे.

