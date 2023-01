Nashik News : गोंदे येथे अपघातात पती पत्नी गंभीर जखमी

वाडीवऱ्हे (जि. नाशिक) : मुंबई आग्रा महामार्गावरील गोंदे दुमाला जवळील हरीओम ढाबा येथे ट्रक व दुचाकीच्या अपघातात पती पत्नी गंभीर जखमी झाले आहे. (Husband and wife seriously injured in an accident in Gonde Nashik News)

आज सकाळी साडेआठच्या सुमारास पतीपत्नी दुचाकीने (एमएच १५, डी एन २०३८) नाशिकहून मुंबईकडे जात असताना महामार्गावरील हरीओम ढाब्याजवळ दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने पुढे जात असलेल्या ट्रकला (एमएच ०४ जीएफ ४३८८) मागून धडक दिली. या अपघातात संतोष मधुकर डांगे (३८), शोभा संतोष डांगे (३०, रा. विल्होळी) हे गंभीर जखमी झाले.

अपघाताची माहिती मिळताच महामार्गावरील अपघातग्रस्तांच्या विनामूल्य सेवेसाठी असलेल्या नरेंद्र महाराज संस्थेच्या रुग्णवाहिकेचे चालक निवृत्ती पाटील त्वरित अपघातस्थळी पोहोचले. त्यांनी जखमीला तत्काळ नाशिक येथे खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल केले.

