Nashik Crime News : पत्नीवर वार करणाऱ्या पतीचा सिडकोत मृत्यू

सिडको (जि. नाशिक) : पत्नीवर धारदार शस्त्राने वार करून गंभीर जखमी केल्यानंतर घरातच पडल्याने एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरूवारी (ता. १६) सिडकोत घडली. (Husband who stabbed his wife dies in cidco Nashik Crime News)

अश्‍विननगर येथे संभाजी स्टेडियमसमोरील एका बंगल्यात राहणारे आशिष कौशिक (वय ६०) यांनी गुरूवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास पत्नी ज्योती (वय ५४) यांच्यावर घरातील बेडरूममध्ये धारदार शस्त्राने वार केले.

यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यानंतर बेडरूममधून बाहेर जात कौशिक यांनी मुलगा देव याच्यावरही वार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे देव हा बेडरूममध्ये पळाल्याने बचावला. मात्र, आईला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले पाहून त्याने नातेवाईकांना मदतीसाठी बोलावले.

त्यानुसार नातेवाईक तेथे आले असता देव बाहेर आला असता, त्याला वडिल आशिष कौशिक हे जमिनीवर पडलेले दिसले. त्यामुळे आशिष व ज्योती यांना तातडीने खासगी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तेथे डॉक्टरांनी आशिष यांना मृत घोषित केले.

दरम्यान, आशिष यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल असे पोलिसांनी सांगितले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक युवराज पत्की यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक किरण शेवाळे, उत्तम सोनावणे तपास करत आहेत.