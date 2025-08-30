Nashik News : नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला 'बुस्टर डोस'; इगतपुरी, दिंडोरीत हजारो कोटींची गुंतवणूक

सातपूर: महिंद्र, इपिराकनंतर इगतपुरी तालुक्यात ग्रॅफाईट इंडिया कंपनीची इलेक्ट्रॉनिक्स बॅटरी उत्पादनाच्या प्रकल्पासाठी एक हजार ४६१ कोटींची, तर दिंडोरीत व्हिर्च्युसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोलर्स, कंप्रेसर कंपनीची एसी आणि वॉशिंग मशिनसाठी मोटर्सच्या प्रकल्पासाठी ८०० कोटींची गुंतवणूक होत आहे. याविषयीचा करार शुक्रवारी (ता. २९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झाला. या दोन्ही मोठ्या गुंतवणुकीमुळे दोन हजारांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध होणार आहे..ऑगस्ट महिना नाशिककरांसाठी अतिशय सुखद, आनंदाचा धक्का देणारा ठरला आहे. खासकरून औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या ११ ऑगस्टला उदय सामंत यांनी नाशिकमध्ये येऊन ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार यांच्यासमोर महिंद्रच्या साडेतीनशे एकरवर ईव्ही प्रकल्पाची घोषणा केली होती. .त्यानंतर ‘आयमा इंडेक्स- २०२५’च्या लाँचिंगप्रसंगी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अल्बगन यांनी इपिराक या स्वीडिश कंपनीच्या चाळीस एकरवरील प्रकल्पाची माहिती दिली. तिसऱ्याच दिवशी इगतपुरी परिसरात ‘इपिराक’चे सीईओ, वरिष्ठ संचालक व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २९) पुन्हा सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील ग्रॅफाईट या ग्रुपने प्रगत बॅटरी सोल्युशन्ससह भविष्याला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकार व कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला..दिंडोरीतील गुंतवणूकदिंडोरी, आक्राळे येथे महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि व्हिर्च्युसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, या करारानुसार दिंडोरीत ८०० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोलर्स, कॉम्प्रेसर, एसी आणि वॉशिंग मशिनसाठी लागणाऱ्या मोटर्सचे येथे उत्पादन केले जाणार आहे. यात सुमारे ५०० रोजगार संधी (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) उपलब्ध होणार आहेत..इगतपुरीतील गुंतवणूकमहाराष्ट्र सरकार आणि ग्रॅफाईट इंडिया लिमिटेडच्या करारानुसार या प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी चार हजार ७६१ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. गोंदे, मुंढेगाव, इगतपुरी, नाशिक येथे ही गुंतवणूक होणार आहे. लिथियम-आयन बॅटरीसाठी सिंथेटिक ग्रॅफाईट एनोड मटेरिअलचे (SGAM) उत्पादन केले जाणार आहे. यात सुमारे एक हजार १६६ रोजगाराच्या संधी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या उपलब्ध होणार आहेत..Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर महापालिकेचे "येरे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या", पंप दुरुस्ती करणाराच आला नाही मग पाणी कसं मिळणार; सणात लोकांचा संताप.ऑगस्टमध्ये चार मोठ्या प्रकल्पांची गुंतवणूक झाल्याने नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला अधिक गती मिळेल. लघुउद्योगांसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.- आशिष नहार, अध्यक्ष, निमादोन वर्षांपूर्वी ग्रॅफाईटच्या गुंतवणुकीसंदर्भात ‘निमा’चे प्रयत्न सुरू होते, त्याला आज यश मिळाले. दिंडोरीमध्ये ही गुंतवणूक आल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात लघुउद्योगांना संधी मिळणार आहे.- धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष, निमा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.