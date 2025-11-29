Eknath Shinde : '३० वर्षांत शहराचा नाही, स्वतःचा विकास साधला!' इगतपुरीच्या सत्ताधाऱ्यांवर शिंदे यांचा घणाघात

इगतपुरी शहर: नगर परिषदेवर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीची सत्ता आणा. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे उमेदवार निवडून द्या. विकासाच्या पत्रांवर झटपट सह्या करणारा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून माझे नाव सर्वांना ठाऊक आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इगतपुरीतील जाहीर सभेत आवाहन केले..नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शालिनी खातळे यांच्या प्रचारार्थ शुक्रवारी (ता.२८) आयोजित सभेत ते बोलत होते. गेल्या तीस वर्षांत ज्यांच्याकडे शहराची सत्ता होती त्यांनी नागरिकांचा विकास न करता स्वतःचा विकास साधला. इगतपुरीला देशोधडीला लावले, असा जोरदार घणाघात करत त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना भरघोस मतदान करण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले..पुढे बोलताना शिंदे म्हणाले, महाबळेश्वरनंतर इगतपुरीला थंड हवेचे पर्यटक स्थळ म्हणून मान्यता मिळणार असून पर्यटनवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सोयींचा मोठा विकास करण्यात येईल. ‘स्वच्छ इगतपुरी, सुंदर इगतपुरी आणि विकसित इगतपुरी’ करण्यासाठी मी शब्दबद्ध आहे. .नगराध्यक्ष पदासाठी शालिनी संजय खातळे तसेच नगरसेवक पदासाठी फिरोज पठाण, मयूरी पुरोहित, आशा थोरात, मंगेश शिरोळे, आशा भडांगे, ललिता लोहरे, शोभराज शर्मा, उमेश कस्तुरे, निकहत सय्यद, माला गवळे, अर्जुन खातळे, युवराज भोंडवे, अंजुन कुरेशी, सागर आढार, नाझनीन खान, वैशाली करपे, रोहीदास डावखर, सतीश मनोहर, भारती शिरोळे, राजेंद्र जावरे आणि रजनी बर्वे या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले..Gold Price Hike : जळगावमध्ये सोने-चांदीचे दर गगनाला भिडले! लग्नसराईत वधूपित्यांचे बजेट कोलमडले.व्यासपीठावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, माजी खासदार हेमंत गोडसे, माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ, तसेच महायुतीचे विविध पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.