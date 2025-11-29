नाशिक

Eknath Shinde : '३० वर्षांत शहराचा नाही, स्वतःचा विकास साधला!' इगतपुरीच्या सत्ताधाऱ्यांवर शिंदे यांचा घणाघात

Eknath Shinde Appeals for Mahayuti’s Victory in Igatpuri : इगतपुरी नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. यावेळी त्यांनी इगतपुरीला थंड हवेचे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याचे तसेच पायाभूत सुविधांचा मोठा विकास करण्याचे आश्वासन दिले.
Eknath Shinde

Eknath Shinde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इगतपुरी शहर: नगर परिषदेवर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीची सत्ता आणा. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे उमेदवार निवडून द्या. विकासाच्या पत्रांवर झटपट सह्या करणारा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून माझे नाव सर्वांना ठाऊक आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इगतपुरीतील जाहीर सभेत आवाहन केले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
election
Igatpuri
Rally
Development
Eknath Shinde
Campaign
Criticism
Mahayuti
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com