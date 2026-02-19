नाशिक

Igatpuri News : सावधान! तुम्ही खात असलेली कुल्फी 'विष' तर नाही? इगतपुरीत बनावट कुल्फी कारखान्याचा पर्दाफाश

Fake Kulfi Factory Exposed in Igatpuri : इगतपुरीतील बनावट कुल्फी कारखान्यावर छापा टाकून पोस्टर कलर, इसेन्स व अन्य साहित्य पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासन पथकाने जमा केले.
इगतपुरी शहर: शहरात बनावट कुल्फी तयार करून रेल्वेस्थानक व ग्रामीण भागात विकी करत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला मिळताच पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांनी पथकासह मंगळवारी (ता. १७) बनावट कुल्फी कारखान्याचा पर्दाफाश केला.

