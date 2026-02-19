Igatpuri News : सावधान! तुम्ही खात असलेली कुल्फी 'विष' तर नाही? इगतपुरीत बनावट कुल्फी कारखान्याचा पर्दाफाश

इगतपुरी शहर: शहरात बनावट कुल्फी तयार करून रेल्वेस्थानक व ग्रामीण भागात विकी करत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला मिळताच पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांनी पथकासह मंगळवारी (ता. १७) बनावट कुल्फी कारखान्याचा पर्दाफाश केला. .पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे छापा टाकून कुल्फी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले. कारवाईत १५ सफेद पोस्टर कलरचे डबे, दोन चॉकलेट रंगाचे डबे, एक इसेन्सची बाटली, तसेच कुल्फी बनविण्याचे विविध साहित्य जप्त केले. प्राथमिक चौकशीत पाण्यात पोस्टर कलर मिसळून त्याला दुधाचा रंग दिला जात होता. त्यानंतर त्या बनावट दुधात चॉकलेट कलर आणि इसेन्स टाकून कुल्फी तयार केल्या जात होत्या..या बनावट कुल्फी ग्रामीण भागात, तसेच रेल्वे गाड्यांमध्येही विकल्या जात होत्या. त्यामुळे अनेकांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. पोस्टर कलर आणि रासायनिक इसेन्स वापरून तयार केलेल्या कुल्फी आरोग्यास घातक ठरू शकतात..या प्रकरणी विनोद प्रकाश कुशवाहा या संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासनालाही याबाबत माहिती देण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे..या वेळी कारखान्यात असलेल्या सर्व पदार्थांचे नमुने गोळा करण्यात येऊन ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. दरम्यान संबंधित व्यक्तीकडे कारखाना चालविण्यासाठी लागणारा परवाना व शॉपॲक्ट परवानाही आढळून आला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत प्रयोगशाळेत पाठविलेल्या नमुनाचा अहवाल येत नाही व परवाने घेत नाही तोपर्यंत कारखाना बंद ठेवण्याची नोटीस संशयितास देण्यात आलेली आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोपनीय विभागाचे नीलेश देवराज, विजय रुदे महेंद्र गवळी व टीम करीत आहेत..Viral News : भंगारवाल्याचा प्रामाणिकपणा ! सहा महिन्यांनी परत केले १५ लाखांचे दागिने, दु:खी कुटुंबाच्या डोळ्यांत आले आनंदाश्रू .इगतपुरीत चर्चाइगतपुरीत उघडकीस आलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, शहरातील अनेक हॉटेलमध्ये बनावट मावा वापरून बर्फी, पेढे व अन्य पदार्थांची विक्री केली जात असून, यावरही अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई होईल का, अशी चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.