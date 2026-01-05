Igatpuri News : घरभाडे भत्ता खिशात, पण राहतात नाशिकला! इगतपुरीतील कामचुकार अधिकाऱ्यांविरोधात संताप

इगतपुरी शहर: आदिवासी तालुक्यात ग्रामीण जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय कार्यालयांना ‘अपडाउन’चे जणू ग्रहणच लागल्याचे चित्र सर्वच शासकीय पाहावयास मिळत आहे. कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नाही, तर काहींनी उशिरा येणे व लवकर कार्यालयातून काढता पाय घेणे, असा प्रकार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना अनेक सेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे..शासकीय व निमशासकीय कामासाठी लागणारे दस्तावेज मिळावेत, यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जाणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यातील शासकीय कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने नागरिकांची शासकीय, विविध योजना आणि काही कागदपत्रांसाठी गैरसोय होत आहे..अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काहीच देणे-घेणे नाही. शहरातील सर्वच प्रशासकीय कार्यालयांतून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरळीत कारभार करणे अपेक्षित आहे. घरभाडे भत्तासुद्धा दिला जातो. त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे, तर मुख्यालय राहिल्यास नागरिकांची कामे वेळेवर होऊन काही समस्या असल्यास त्याबद्दल तालुका प्रशासनाला अवगत करता येते..पंचायत समितींतर्गत ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती पाणीपुरवठा, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, कृषी विभागाचे कर्मचारी, महावितरणचे अभियंता व कर्मचारी अनेक ठिकाणी मुख्यालयी राहत नसल्याचे दिसून येते. वास्तविक शासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय राहायचे आदेश देऊन वर्ष लोटले. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे..प्रशासकराजचा असाही फायदाजे कर्मचारी घरभाडे घेतात, परंतु इगतपुरीत न राहता नाशिक येथे वास्तव्यास असल्याने अनेक कर्मचारी व अधिकारी रेल्वेने ये-जा करत असल्याने रेल्वे उशिरा आल्यास त्यांनाही कार्यालयात येण्यासाठी उशीर होते. मग अर्धवट काम करत पुन्हा दुपारीच परतीचा मार्ग धरत असल्याने ग्रामीण भागातील आलेल्या नागरिकांची कामे होत नाहीत..अनेक कर्मचारी नाशिकहून ये-जा करत असल्याने नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा होत आहे. विशेषता आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आरोग्य केंद्रातील, ग्रामीण रुग्णालय, वीज महावितरण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, तहसील कार्यालयाचे अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कर्मचारी व अधिकारी बहुतांश कर्मचारी कर्तव्यावर मुख्यालयी राहत नाहीत.- राजेंद्र साळवे, सामाजिक कार्यकर्ता.Sangli Farmer : लखपती घडवणारे डाळिंब आज अस्तित्वासाठी झुंजतेय; आटपाडी तालुक्यातील बदलत्या हवामानाची कडवी किंमत.कर्मचाऱ्यांना फोन लावला, तर फोन उचलत नाहीत. फोन उचलला, तर मी आज येणार नाही, मी तालुक्याला किंवा नाशिकला मीटिंगला आलोय, असे सांगतात. त्यामुळे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अंकुश लावणे जरुरी आहे.- विक्रम जाधव, ग्रामस्थ, साकूरजिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या बैठकीला उपस्थित आहे. दौऱ्यावर आहे, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन नागरिकांची बोळवण केली जाते. बैठकीचे उत्तर हे आता रुटीन झाले असून, नागरिकांना त्याचा कंटाळा आला आहे.- यमुनाबाई रेरे, ग्रामस्थ, जांबु.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.