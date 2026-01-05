नाशिक

Igatpuri News : घरभाडे भत्ता खिशात, पण राहतात नाशिकला! इगतपुरीतील कामचुकार अधिकाऱ्यांविरोधात संताप

Government Offices Face Staff Absenteeism in Igatpuri : इगतपुरी तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी उपस्थित नसल्याने ग्रामीण नागरिकांना विविध कामांसाठी तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
Government Offices

Government Offices

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इगतपुरी शहर: आदिवासी तालुक्यात ग्रामीण जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय कार्यालयांना ‘अपडाउन’चे जणू ग्रहणच लागल्याचे चित्र सर्वच शासकीय पाहावयास मिळत आहे. कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नाही, तर काहींनी उशिरा येणे व लवकर कार्यालयातून काढता पाय घेणे, असा प्रकार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना अनेक सेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Igatpuri
Tribal
schemes
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com